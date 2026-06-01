Prekid vatre između Iranai Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je nedvosmisleno prekid vatre na svim frontovima i treba da uključi Liban, izjavio je danas šef iranske diplomatijeAbas Aragči.

- Njegovo kršenje na jednom frontu predstavlja kršenje na svim frontovima. SAD i Izrael su odgovorni za posledice svakog kršenja - napisao je Aragči na društvenoj mreži "Iks".

S druge strane, Evropska unija (EU) je pozvala Izrael da poštuje teritorijalni integritet Libana. Izrael mora da prekine svoju "vojnu eskalaciju" u Libanu i da poštuje njegov suverenitet i teritorijalni integritet, rekao je danas portparol EU Anvar El Anuni.

- Libanski narod je već pretrpeo ogromne teškoće. Nisu izabrali ovaj rat, koji nije njihov - dodao je portparol EU.