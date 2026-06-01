Prema izveštajima, ogromni stubovi gustog dima dizali su se sa mesta eksplozije u skladištu eksplozivnih materijala u selu Kaung Tat u Mjanmaru, koje se nalazi pod kontrolom pobunjenika.

Potresne fotografije sa lica mesta prikazuju posledice snažne eksplozije, dok su ruševine razbacane po čitavom području. Izvori su za BBC naveli da je u "slučajnoj eksploziji" poginulo 25 žena i 30 muškaraca.

Međutim, objave na društvenim mrežama tvrde da među poginulima ima i dece, iako zvaničan broj žrtava još nije potvrđen. Selo kontroliše Nacionalno-oslobodilačke vojskeTang (TNLA).

Ova pobunjenička grupa godinama vodi žestoke borbe protiv vojne hunte u Mjanmaru. Prema njihovim navodima, eksplodirali su materijali za miniranje koji se koriste u rudarstvu i kamenolomima u mestu Namkham, u državi Šan, blizu kineske granice.

TNLA je saopštila da se "slučajna eksplozija" dogodila u nedelju u podne. Ne iznoseći dodatne detalje, grupa je navela:

- Zbog ove eksplozije mnogi meštani izgubili su živote, zadobili povrede i pretrpeli štetu na svojim domovima.

TNLA je jedna od najvećih etničkih naoružanih grupa koje se protive vojnoj hunti u Mjanmaru. Mnoge pobunjeničke organizacije u zemlji oslanjaju se na eksploataciju vrednih mineralnih sirovina kako bi finansirale svoje aktivnosti.

Prema izveštajima, slabija regulativa i bezbednosni standardi u Mjanmaru doprinose čestim rudarskim nesrećama, urušavanjima kopova i drugim incidentima. Jedan očevidac napisao je na društvenim mrežama:

- Pukom srećom, telefon mi je spasao život. Sedeo sam u svojoj sobi, jeo nudle i gledao u telefon. Da sam jeo u kuhinji, verovatno danas ne bih bio živ.