Policija je saopštila da je eksploziju u okrugu Biak Kota, u regiji Biak Numfor u Indoneziji, izazvala aktivna bomba zaostala iz Drugog svetskog rata. Detonacija je izazvala plamen viši od šest metara, dok su gusti oblaci crnog dima prekrili područje.

Nekoliko objekata potpuno je uništeno usled siline eksplozije. Snimci objavljeni na internetu prikazuju kako meštani iz ruševina izvlače beživotno telo dečaka. Uzrok tragedije i okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije i dalje se istražuju.

Načelnik policije Biak Numfora, Ari Trestiavan, izjavio je za lokalnu novinsku agenciju Antara da je sa mesta nesreće evakuisano pet tela žrtava. Dodao je da se potraga za još tri osobe nastavlja i da će biti nastavljena i u ponedeljak.

Nadzorne kamere u području luke Biak zabeležile su trenutak eksplozije. Na snimku se vidi ogromna vatrena kugla, nakon koje se u nebo podigao oblak dima nalik pečurki.

Krhotine zgrada letele su na sve strane dok su se udarni talasi širili kroz gusto naseljeno područje. Policijske snage Biak Numfora, zajedno sa pripadnicima Mobilne brigade regionalne policije Papue, obezbedile su mesto nesreće.

U spasilačku akciju uključeni su i pripadnici vojske, jedinice komunalne policije i timovi za potragu i spasavanje. Pirotehnički timovi i zajedničke službe detaljno su pretražili područje oko mesta eksplozije.

- Izražavamo najdublje saučešće porodicama žrtava. Naš prioritet sada su evakuacija, potraga za eventualnim nestalim osobama i obezbeđivanje potpune sigurnosti lokacije - saopštila je indonežanska vojska.

Ovaj incident dogodio se nakon što je na hiljade stanovnika Pariza bilo evakuisano iz svojih domova zbog pronalaska bombe iz Drugog svetskog rata. Građevinski radnici pronašli su eksplozivnu napravu 10. aprila u predgrađu Pariza.

Stanovnici u krugu od oko 450 metara od bombe morali su da napuste svoje domove dok su stručnjaci sprovodili rizičnu operaciju njenog uklanjanja. Gotovo 800 policajaca bilo je raspoređeno kako bi obezbedili zonu evakuacije široku približno 900 metara.