Pripadnici libanske vojske raspoređeni su danas na ulazima u južna predgrađa Bejrutakako bi regulisali saobraćaj dok stanovnici ubrzano napuštaju to područje zbog straha od mogućih izraelskih napada.

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libana, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.

Ljudi masovno napuštaju Bejrut, sprema se veliki napad Izraela

"Vođe se kriju, narod plaća cenu"

- Žurimo i dovodimo decu iz škola u rubnim delovima grada kako bismo odmah otišli - rekao je za dpa Imad, stanovnik četvrti Bir al-Abed.

On je izrazio frustraciju zbog situacije, ističući da stanovnici više ne mogu da podnose stalne eskalacije sukoba.

Kritikovao je generalnog sekretara Hezbolaha, Naima Kasema.

- Vođe Hezbolaha se kriju, a narod plaća cenu.

Prema navodima medija, nekoliko škola u Bejrutu pozvalo je roditelje da dođu po svoju decu nakon izveštaja da bi Izrael mogao da gađa glavni grad.

- Škola mi je poslala poruku da dođem po decu nakon izraelske odluke - rekla je Hiba, majka dvoje dece koja pohađaju privatnu školu u Bejrutu.

Opština Haret Hreik, jedna od glavnih četvrti u južnim predgrađima Bejruta, kao meru predostrožnosti pozvala je sve državne i privatne škole da do daljeg obustave nastavu.

Stanovnici su takođe prijavili da su dronovi leteli na maloj visini iznad južnih predgrađa Bejruta, dodatno pojačavajući napetost dok brojne porodice napuštaju područje.

Tvrđava Bofor i strateška prednost

Ovi događaji usledili su dok vojni analitičari raspravljaju o posledicama navodnog izraelskog zauzimanja zamka Bofor na jugu Libana.