Trump: Nisam čuo ništa od Irana o prekidu mirovnih pregovora

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da mu se Iran nije javio u vezi s izvještajima da obustavlja mirovne pregovore.

"To je prikladno reći, jer su bolji pregovarači nego borci", rekao je u kratkom razgovoru za NBC News.

"To ne znači da ćemo otići tamo i početi bacati bombe posvuda", dodao je Trump.

Predsjednik SAD-a rekao je i da misli da "previše razgovaramo" te da bi "šutnja bila vrlo dobra".