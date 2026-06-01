IRAN ZAPRETIO NAPADOM AKO BEJRUT BUDE BOMBARDOVAN! Teheran pozvao stanovništvo severa Izraela da se EVAKUIŠE, HITNO se oglasio TRAMP: "Bolje da ćutimo"
Iranje zapretio napadom na sever Izraela ukoliko Izrael izvede udare na Bejrut. Iranski generalštab upozorio je stanovnike tog područja da ga napuste kako ne bi stradali u slučaju da Izrael sprovede najavljene napade na južna predgrađa libanske prestonice.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je jutros da je naredio nove udare na Bejrut, nakon čega je izraelska vojska izdala nalog za evakuaciju stanovnicima južnih predgrađa grada.
Savetnik iranskog vrhovnog vođe: Strpljenje ima granice
Pretnja je usledila nakon što je savetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohsen Rezaei, na društvenim mrežama poručio da Iran neće tolerisati eskalaciju sukoba u Libanu i da strpljenje oružanih snaga Islamske Republike Iran ima svoje granice.
Rezaei je takođe naglasio da se Ormuski moreuz nalazi pod iranskim nadzorom i da zemlja neće dozvoliti nastavak blokade.
Posle izraelskog napada na Liban, Iran je zapretio "aktiviranjem drugih frontova", među kojima se posebno izdvaja moreuz Bab el-Mandeb. Reč je o strateški izuzetno važnom pomorskom prolazu, čije bi zatvaranje imalo dalekosežne posledice po celokupnu svetsku trgovinu, piše Skaj njuz.
Tramp: Nisam čuo ništa od Irana o prekidu mirovnih pregovora
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da mu se Iran nije javio u vezi s izveštajima da obustavlja mirovne pregovore.
- To je prikladno reći, jer su bolji pregovarači nego borci - rekao je u kratkom razgovoru za NBC News.
- To ne znači da ćemo otići tamo i početi da bacamo bombe svuda - dodao je Tramp.
Predsednik SAD rekao je i da misli da "previše razgovaramo" i da bi "ćutanje bilo vrlo dobro".
Ključna tačka svetske trgovine
Moreuz Bab el-Mandeb, čije ime na arapskom znači "Vrata suza" zbog istorijski opasnih uslova za plovidbu, povezuje Crveno more sa Arapskim morem. Njegov strateški položaj je od presudnog značaja jer brodovima koji dolaze iz Azije omogućava pristup Sueckom kanalu, a zatim i Sredozemnom moru.
Zbog toga predstavlja jednu od najprometnijih pomorskih ruta na svetu, naročito za transport sirove nafte iz Persijskog zaliva. Na jednoj njegovoj obali nalazi se Jemen, gde deluju Huti, grupa koju podržava Iran.
Posledice zatvaranja
Profesor Samir Dani sa Poslovne škole Univerziteta Kili ranije je objasnio da bi blokada plovidbe u tom području izazvala poremećaje koji bi daleko prevazilazili tržište nafte i gasa. Prema njegovim rečima, posledice bi bile katastrofalne.
- Blokada Sueckog kanala izazvala bi potpuni haos širom sveta, i to ne samo kada je reč o nafti i gasu. Time bi bili ozbiljno poremećeni i lanci snabdevanja svakodnevnim proizvodima koji iz Azije stižu u Evropu - upozorio je Dani.
- Zatvaranje rute kroz Crveno more primoralo bi brodove da plove zaobilaznim putem oko Rta Dobre nade. To bi putovanje produžilo u proseku za 15 dana, a verovatno i više, zahtevalo bi znatno više goriva i na kraju dovelo do naglog rasta troškova transporta, koje bi na kraju platili potrošači.
Uloga Huta
Huti, šiitski saveznici Irana u Jemenu, i ranije su ugrožavali plovidbu kroz ovaj moreuz. U znak podrške Hamasu tokom rata u Gazi, napadali su ciljeve van Jemena i ometali pomorske rute oko Arapskog poluostrva i u Crvenom moru.
Vojni analitičar Majkl Klark smatra da Huti imaju ograničene, ali realne mogućnosti.
- Huti mogu da učine moreuz opasnim, što su već dokazali, ali ne i potpuno neprohodnim - kaže Klark.
Čini se da se Huti u sadašnjem sukobu uglavnom drže po strani. Diplomate i analitičari procenjuju da grupa čeka povoljan trenutak kako bi izvršila maksimalan pritisak. Jedan od vođa Huta krajem marta izjavio je za Rojters:
- Za sada Iran dobro stoji, svakodnevno odnosi pobede nad neprijateljem i bitka se odvija u njegovu korist. Ako se situacija preokrene, tada ćemo proceniti šta i kako dalje.
