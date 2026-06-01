Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je nedavno imao "veoma produktivan razgovor" sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Prema njegovim rečima, "nikakve trupe neće ići u Bejrut, a sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene nazad".

Tramp je dodao da je takođe imao "veoma dobar razgovor" sa predstavnicima Hezbolahai da su se, kako tvrdi, saglasili da će "svaka pucnjava prestati".

- Izrael ih neće napasti, a ni oni neće napasti Izrael - naveo je Tramp.

U intervjuu za CNBC, Tramp je izjavio da ga "uopšte nije briga" ako su pregovori sa Iranom okončani.

- Uopšte me nije briga ako su pregovori sa Iranom završeni.

Američki predsednik je takođe rekao da nije zabrinut zbog mogućeg rasta cena nafte ukoliko Iran ispuni svoju pretnju i potpuno blokira Ormuski moreuz.

Ove izjave usledile su neposredno pre nego što je iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Sjedinjene Američke Države snose direktnu odgovornost za kršenje primirja sa Iranom, kao i za, kako navode, kršenja primirja koja je Izrael počinio u Libanu.

U saopštenju se dodaje da je kršenje primirja na jednom frontu jednako kršenju primirja na svim frontovima.

Izraelski mediji prenose da su Tramp i Netanjahu razgovarali telefonom. Sjedinjene Države i Iran prethodno su radili na predlogu sporazuma o produženju primirja koje je prvi put objavljeno početkom aprila.

Međutim, prema navodima medija, iranski pregovarački tim obustavio je razmenu poruka sa SAD nakon izraelskih napada u Libanu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) ranije danas saopštila je da je tokom subote i nedelje izvela "udarе u samoodbrani" na iranske vojne ciljeve.