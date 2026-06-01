Telo nestale radnice nuklearne laboratorije pronađeno je gotovo godinu dana nakon što je nestala bez traga, a pored njenih posmrtnih ostataka pronađen je i pištolj.

Reč je o najnovijem u nizu misterioznih nestanaka i neobičnih smrti osoba povezanih sa nekim od najtajnovitijih američkih objekata za nacionalnu bezbednost.

Posmrtni ostaci 54-godišnje Melise Kasijas, koja je radila u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko, pronađeni su tokom vikenda u Nacionalnom parku Karson, oko deset kilometara od mesta na kojem je poslednji put viđena živa 26. juna 2025. godine. Policija savezne države Novi Meksiko potvrdila je njen identitet u ponedeljak.

U oblasti Mekgafi Ridž pronađen je i pištolj pored tela, ali vlasti još nisu utvrdile tačan uzrok smrti niti vreme kada je preminula. Telo je pronašao planinar na području gde ekipe američke Šumarske službe od decembra redovno rade na projektu obnove prirodnog staništa.

Kasijasova je radila kao administrativna pomoćnica u laboratoriji osnovanoj tokom Drugog svetskog rata za potrebe Projekta Menhetn, koja je i danas usko povezana sa američkim istraživanjima nuklearnog naoružanja.

Na dan nestanka, ova udata žena i majka obrisala je sve podatke sa svojih telefona, ostavila ih zajedno sa ličnim dokumentima i napustila svoj dom u mestu Rančos de Taos, udaljenom oko 110 kilometara severoistočno od Santa Fea.

Pre toga se Markova supruga, koji takođe radi u laboratoriji Los Alamos, odvezla na posao. Navodno je potom rekla da je zaboravila službenu propusnicu i da mora da se vrati kući.

Njihova ćerka Sijera izjavila je istražiteljima da joj je majka tog dana donela sendvič i rekla da planira da radi od kuće jer je zaboravila propusnicu.

Nadzorne kamere poslednji put su je snimile kako sama pešači istočno državnim putem 518, oko pet kilometara od kuće, u 14:20 sati po lokalnom vremenu.

Još nije poznato da li je Kasijasova posedovala pištolj pronađen pored tela, a policija Novog Meksika nastavlja istragu i pokušava da utvrdi poreklo oružja.

Melisa Kasijas jedna je od četiri osobe koje su poslednjih godina nestale ili iznenada preminule, a bile su povezane sa američkim vojnim i nuklearnim programima.

Među njima je i bivši radnik Los Alamosa, Entoni Čavez (79), koji je nestao bez traga nakon što je 4. maja 2025. pešice napustio svoj dom, samo sedam nedelja pre nestanka Melise Kasijas.