SUD U JUTI DONEO ODLUKU: Uskoro NOVI DOKAZI o ubistvu Čarlija Kirka! Mediji će moći UŽIVO da prate suđenje (FOTO/VIDEO)
Advokati osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, Tajlera Robinsona, pokušali su da zabrane prisustvo i snimanje novinarskim ekipama na petodnevnom preliminarnom ročištu zakazanom za jul, na kojem tužilaštvo planira da predstavi dokaze protiv 23-godišnjeg optuženog. Sudija okružnog suda Toni Graf odbio je taj zahtev.
Slučaj Čarlija Kirka već je predmet brojnih teorija zavere, dok je Erika Kirk insistirala da postupak ostane što otvoreniji za javnost.
Tužilaštvo tvrdi da je Robinson usmrtio osnivača organizacije Turning Point USA tokom nastupa na Univerzitetu Dolina Jute u Oremu 10. septembra, nakon čega je, prema navodima, priznao zločin svojoj partnerki putem poruka.
Robinsonova odbrana tvrdi da je tužilaštvo nezakonito senzacionalizovalo slučaj, politički ga iskoristilo i stvorilo negativnu sliku o optuženom u javnosti, čime je prekršena naredba o medijskom izveštavanju pre suđenja.
Sudija Graf nije okrivio kancelariju tužilaštva okruga Provo za nepoštovanje suda, ali je najavio da će obe strane imati priliku da iznesu argumente 12. juna.
Takođe je odlučio da mediji mogu da snimaju i prenose uživo važno ročište u julu na kojem se očekuje da tužilaštvo predstavi ključne dokaze.
Advokati odbrane tvrde da bi takav pristup medija mogao unapred da utiče na potencijalne porotnike i ugrozi pravično suđenje. Sudija Graf je, međutim, ocenio da je većina dokaza već poznata javnosti i da postoje drugi načini da se zaštite prava optuženog.
- Nekoliko metoda i dalje je dostupno za zaštitu prava optuženog na pravično suđenje, uključujući proširenje baze potencijalnih porotnika, korišćenje detaljnih upitnika za porotnike i temeljno ispitivanje kandidata - naveo je sudija Graf.
