Ugljenisana tela četvorice muškaraca pronađena su u zapaljenom vozilu na benzinskoj pumpi u Italiji, prenosi agencija dpa. Tela su pronađena u kombiju koji se zapalio na benzinskoj stanici u mestu Amendolara na jugu zemlje.

Prema prvim policijskim izveštajima, veruje se da su žrtve migranti iz Pakistana. Navodno su radili na obližnjoj farmi kao sezonski poljoprivredni radnici. Mnogi Azijci zaposleni su u poljoprivrednom sektoru tog regiona, uz niske plate i loše uslove rada.

Okolnosti smrti za sada nisu poznate. Istražitelji razmatraju sve moguće scenarije, saopštili su zvaničnici. Tela su pronašli vatrogasci koji su pozvani zbog požara u ponedeljak oko 13 časova.

Benzinska pumpa, koja se nalazi uz glavni put pored mora, ograđena je i pod policijskim je nadzorom. Pozivajući se na izvore bliske istrazi, italijanska novinska agencija ANSA izvestila je da su muškarci možda bili žrtve krivičnog dela.

Policija se nada da bi snimci nadzornih kamera koje pokrivaju benzinsku pumpu mogli da pruže odgovore o tome šta se dogodilo.