NETANJAHU PONOVO ZAPRETIO NAPADIMA NA BEJRUT! "Hezbolah da obustavi udare", desničarski ministar Ben-Gvir traži od "BIBIJA" da kaže "NE" Trampu!
U objavi na društvenoj mreži "Iks", Benjamin Netanjahu je naveo da je tokom večeri razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i da ga je tom prilikom upoznao sa stavom Izraela.
- Ako Hezbolah ne prestane da napada izraelske gradove i građane, Izrael će gađati ciljeve u Bejrutu - poručio je Netanjahu.
Dodao je da će Izraelske odbrambene snage (IDF) nastaviti da sprovode planirane vojne operacije na jugu Libana, uprkos međunarodnim pozivima na uzdržanost i deeskalaciju sukoba.
Netanjahuova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i Hezbolaha, kao i nakon izveštaja o američkim naporima da spreče dalje širenje sukoba.
Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir oštro je kritikovao odluku predsednika Trampa da zaustavi planirane izraelske vazdušne udare na područja u južnim predgrađima Bejruta.
Ben-Gvir je poručio da je "došlo vreme da se Trampu kaže ne", ocenjujući da Izrael mora da deluje nezavisno od američkih pritisaka kada je reč o nacionalnoj bezbednosti.
- Došlo je vreme da uradimo ono što nam nalaže dužnost, a to znači da udarimo na Hezbolah, oslobodimo naše borce i vratimo bezbednost na sever zemlje - napisao je Ben-Gvir na društvenoj mreži "Iks".
U svojoj poruci direktno se obratio premijeru Netanjahuu, podsetivši ga na ranije izjave o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
- Gospodine premijeru, rekli ste da snažan premijer predsedniku Sjedinjenih Država kaže "da" kada je to moguće, a "ne" kada je to potrebno. Ovo je trenutak da našem prijatelju, predsedniku Trampu, kažemo - "ne" - poručio je Ben-Gvir.
Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i Hezbolaha, dok međunarodni akteri pokušavaju da spreče dalju eskalaciju sukoba na izraelsko-libanskoj granici.
Ben-Gvir se i ranije zalagao za odlučniji vojni odgovor protiv Hezbolaha i drugih grupa koje Izrael smatra pretnjom po svoju bezbednost.