U objavi na društvenoj mreži "Iks", Benjamin Netanjahu je naveo da je tokom večeri razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i da ga je tom prilikom upoznao sa stavom Izraela.

- Ako Hezbolah ne prestane da napada izraelske gradove i građane, Izrael će gađati ciljeve u Bejrutu - poručio je Netanjahu.

Dodao je da će Izraelske odbrambene snage (IDF) nastaviti da sprovode planirane vojne operacije na jugu Libana, uprkos međunarodnim pozivima na uzdržanost i deeskalaciju sukoba.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Netanjahuova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i Hezbolaha, kao i nakon izveštaja o američkim naporima da spreče dalje širenje sukoba.

Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir oštro je kritikovao odluku predsednika Trampa da zaustavi planirane izraelske vazdušne udare na područja u južnim predgrađima Bejruta.

Ben-Gvir je poručio da je "došlo vreme da se Trampu kaže ne", ocenjujući da Izrael mora da deluje nezavisno od američkih pritisaka kada je reč o nacionalnoj bezbednosti.

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

- Došlo je vreme da uradimo ono što nam nalaže dužnost, a to znači da udarimo na Hezbolah, oslobodimo naše borce i vratimo bezbednost na sever zemlje - napisao je Ben-Gvir na društvenoj mreži "Iks".

U svojoj poruci direktno se obratio premijeru Netanjahuu, podsetivši ga na ranije izjave o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Gospodine premijeru, rekli ste da snažan premijer predsedniku Sjedinjenih Država kaže "da" kada je to moguće, a "ne" kada je to potrebno. Ovo je trenutak da našem prijatelju, predsedniku Trampu, kažemo - "ne" - poručio je Ben-Gvir.

Itamar Ben Gvir pozirao pred palestinskim zatvorenicima i govorio da ih treba pobiti Foto: Printskrin

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i Hezbolaha, dok međunarodni akteri pokušavaju da spreče dalju eskalaciju sukoba na izraelsko-libanskoj granici.

Ben-Gvir se i ranije zalagao za odlučniji vojni odgovor protiv Hezbolaha i drugih grupa koje Izrael smatra pretnjom po svoju bezbednost.

(Kurir.rs/Sky News/Preneo: V.M.)

