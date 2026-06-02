BALISTIČKE RAKETE BRIŠU ZGRADE ŠIROM UKRAJINE, PAKAO U KIJEVU! Rusi biju DVAPUT na isto mesto; Kličko: Ljudi zatrpani ispod ruševina; NATO digao avione (VIDEO)
Rusija je noćas izvela veliki napad na Ukrajinu, izvodeći vazdušne udare raketama i dronovima na gradove širom zemlje, uključujući glavni grad Kijev.
Zvaničnici su saopštili da je poginulo najmanje 11 ljudi, a 105 osoba je ranjeno.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je objavio da su u prestonici najmanje četiri osobe spoginule, a 58 je ranjeno, uključujući dvoje dece.
U Dnjipru je šest ljudi poginulo, a 36 je ranjeno.
Kličko je naveo da se u Podiljskom okrugu Kijeva devetospratna stambena zgrada srušila nakon dva uzastopna ruska raketna udara i da bi ljudi mogli da budu zarobljeni ispod ruševina.
Apel Kijevljanima da ostanu u skloništima
On je pozvao Kijevljane da ostanu u skloništima.
Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave grada Kijeva, objavio je da "neprijatelj napada balističkim raketama".
- U Podiljskom okrugu, automobili gore kao rezultat napada. Na drugoj adresi, ostaci rakete pali su na krov zgrade, izazvali požar i razbili prozore - kazao je Tkačenko.
Prijavljena je šteta od vazdušnih udara i na stambenim zgradama od 15 i 24 sprata u Solomjanskom okrugu grada.
- Ostaci drona pali su u blizini vrtića, a požar je izbio na mestu zgrade u izgradnji u Obolonskom okrugu - dodao je Tkačenko.
Prva eksplozija u prestonici odjeknula je oko 1.30 sati iza ponoći, neposredno pre nego što je proglašena uzbuna za vazdušni napad.
Napad u talasima
Novinar Kijev independenta sa terena izvestio je da su dodatni talasi eksplozija usledili u 2.15, 4 sata i 7.20 jutros, nakon čega je nakratko nestalo struje.
Gradovi u okolnoj Kijevskoj oblasti takođe su bili meta napada tokom noći.
U Buči i Višgorodu prijavljena je šteta na kućama, skladištu i zgradi.
Na drugim lokacijama u Ukrajini, fotografije i video snimci objavljeni na internetu pokazuju delimično urušene stambene objekte u Dnjipru.
- Za najmanje 23 povređenih žrtava bila je potrebna hospitalizacija, uključujući 13-godišnju devojčicu - rekao je regionalni guverner Aleksandar Hanža.
Gradonačelnik Dnjipra Boris Filatov naveo je da je oštećeno 49 stambenih zgrada, a sedam je "praktično potpuno uništeno".
U Harkovu je nekoliko dronova i raketa palo u više gradskh okruga.
Gradonačelnik Igor Terehov je kazao da je prijavljena šteta na višespratnim stambenim zgradama, vozilima, kao i administrativnim zgradama, kao i da je ukupno deset ljudi ranjeno u napadu.
Dignuti NATO avioni u Poljskoj
Zbog novog ruskog napada na Ukrajinu, Ratno vazduhoplovstvo Poljske je saopštilo da je podiglo poljske i savezničke avione iz NATO kako bi zaštitilo vazdušni prostor zemlje.
Rusija je prošle nedelje upozorila da će pokrenuti "sistematske napade" na Ukrajinu kao odgovor na napad dronom izveden prošlog meseca na studentski dom u ukrajinskoj Luganskoj oblasti, na teritoriji koju drže Rusi, a u kojem je poginula 21 osoba.
Stanovnici Kijeva su se danima spremali za još jednu odmazdu, nakon napada izvedenog ubrzo nakon tog udara drona.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, pozivajući se na izveštaje ukrajinskih obaveštajnih službi, upozorio je 29. maja da Moskva priprema novi masovni napad na Ukrajinu.
On je još jedno poruku uputio i sinoć, uči ruskih vazdušnih udara.
- Upozorenja obaveštajnih službi u vezi sa ruskim udarima ostaju na snazi. Može da docđe do masovnog udara, oni su ga pripremili. Naši branioci neba su spremni 24/7, koliko je to moguće sa trenutno dostupnim zalihama - poručio je Zelenski.
(Kurir.rs/BBC/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)