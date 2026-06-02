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Jak zemljotres od 6,2 stepena Rihterove skale izazvao je noćas opštu paniku duž tirenske obale juga Italije, ali nije bilo prijavljene štete.

Rimski seizmički centar Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV) locirao je potres koji se dogodio malo iza ponoći u moru, kod grada Kozence na severozapadnoj obali regiona Kalabrija, s epicentrom na oko 22 kilometra od mesta Belmonte Kalabra i na dubini od 250 kilometara.

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Italijanski region Kalabrija Foto: Shutterstock

Potres se osetio i u Napulju i u nekim mestima na području Vezuva, poput Portičija, sve do Salerna, kao i u regionu Bazilikata, posebno u oblastima koje se graniče sa Kalabrijom, ali i u Pulji i na Siciliji.

(Kurir.rs/Tg24.sky.it/Preveo i priredio: N. V.)

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Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche in Campania e Sicilia: notte di paura nel Sud Italia «ma nessun danno»

di Redazione online

Il fenolmeno registrato dall'Ingv è stato avvertito in Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia: l'epicentro era a 250 chilometri di profondità. Protezione civile e pompieri allertati, ma nessun danno

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