ZEMLJOTRES OD 6,2 RIHTERA POGODIO ITALIJU, VELIKA PANIKA, ALI NEMA ŠTETE! Epicentar u moru kod obala regiona Kalabrija na jugu zemlje (FOTO)
Jak zemljotres od 6,2 stepena Rihterove skale izazvao je noćas opštu paniku duž tirenske obale juga Italije, ali nije bilo prijavljene štete.
Rimski seizmički centar Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV) locirao je potres koji se dogodio malo iza ponoći u moru, kod grada Kozence na severozapadnoj obali regiona Kalabrija, s epicentrom na oko 22 kilometra od mesta Belmonte Kalabra i na dubini od 250 kilometara.
Potres se osetio i u Napulju i u nekim mestima na području Vezuva, poput Portičija, sve do Salerna, kao i u regionu Bazilikata, posebno u oblastima koje se graniče sa Kalabrijom, ali i u Pulji i na Siciliji.
(Kurir.rs/Tg24.sky.it/Preveo i priredio: N. V.)
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