Osmogodišnji dečak Liland "Li" Arnet preminuo je nakon što je brutalno pretučen bejzbol palicom dok je pokušavao da zaštiti svoju majku od njenog nasilnog partnera tokom porodičnog sukoba u američkoj saveznoj državi Ilinois.

Užas se dogodio 13. maja u mestu De Soto, kada je, prema navodima istrage, Markus Moltri (36) napao svoju partnerku Deboru Snajder, a potom i njenog sina koji je pokušao da je odbrani.

Policija je pozvana u porodičnu kuću oko 23 časa zbog prijave nasilja u porodici. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli Deboru bez svesti, dok je mali Li imao teške povrede glave. Majka i sin hitno su prebačeni u bolnicu u Sent Luisu, ali je dečak četiri dana kasnije podlegao povredama.

- Ovo se dogodilo zato što je Li pokušavao da zaštiti svoju majku. Potrebna je ogromna hrabrost da dete stane između nasilnika i svoje mame, a on je to učinio - izjavila je njegova rođaka En Donlan Endru za lokalne medije.

Porodica je saopštila da je Li i nakon smrti pokazao nesebičnost, jer su njegovi organi donirani drugima kojima je pomoć bila potrebna.

Njegova majka i dalje se oporavlja od teških povreda zadobijenih u napadu. Prema rečima članova porodice, bila je hospitalizovana kada je saznala da joj je sin preminuo i zbog zdravstvenog stanja nije mogla da prisustvuje njegovoj sahrani. Protiv Markusa Moltrija podignute su dve optužnice za ubistvo prvog stepena, kao i jedna optužnica za pokušaj ubistva prvog stepena. Tužilaštvo navodi da je napad bio izuzetno brutalan i da pokazuje "bezobzirnu okrutnost". Moltri se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice i ostaje u pritvoru do početka suđenja, koje je zakazano za 6. jul.

Mali Li sahranjen je prošle sedmice u saveznoj državi Nebraska, gde živi njegov otac i veći deo porodice. Njegovi najbliži pamtiće ga kao dečaka koji je u poslednjim trenucima života pokazao izuzetnu hrabrost pokušavajući da spase svoju majku.