Kineski premijer Li Ćijang potpisao je dekret Državnog saveta kojim se objavljuje nova uredba o investicijama u inostranstvu, koja će stupiti na snagu 1. jula 2026. godine.

Cilj uredbe je da podstakne visokostandardno otvaranje zemlje i visokokvalitetan razvoj kineskih investicija u inostranstvu, zaštiti legitimna prava i interese investitora i njihovih investicija u inostranstvu, kao i da zaštiti nacionalni suverenitet, bezbednost i razvojne interese.

Uredba, koja se sastoji od 34 člana, ističe napore za aktivno usklađivanje s međunarodnim ekonomskim i trgovinskim pravilima visokog standarda, unapređenje visokokvalitetne saradnje u okviru Inicijative „Pojas i put“, kao i za podsticanje međunarodne saradnje u industrijskim i lancima snabdevanja.

Prema uredbi, zemlja podržava investitore u sprovođenju investicionih aktivnosti u inostranstvu u skladu s tržišnim principima, kao i u aktivnom učešću u međunarodnoj saradnji i konkurenciji.

Uredbom se naglašava i unapređenje sveobuhvatnih usluga, uz učešće nadležnih organa, stručnih institucija, industrijskih udruženja, kao i organizacija za promociju trgovine i investicija.

Pravila, takođe, ističu potrebu za jačanjem prevencije i kontrole rizika, unapređenjem stabilnosti i bezbednosti investicija u inostranstvu, kao i za jačanjem primarne odgovornosti investitora i sprečavanjem svakog narušavanja tržišnog poretka u oblasti investicija u inostranstvu.

Naglašavajući aktivan rad na pregovorima i zaključivanju međunarodnih ekonomskih i trgovinskih sporazuma, uredba podstiče rešavanje investicionih sporova putem različitih mehanizama.

Prema uredbi, potrebno je dodatno pojačati napore za efikasnu zaštitu bezbednosti i legitimnih prava i interesa investitora i njihovih investicija u inostranstvu, kao i kineskih interesa u inostranstvu.