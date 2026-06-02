Američki predsednik Donald Tramp sinoć je u telefonskom razgovoru punom psovki napao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog eskalacije situacije u Libanu.

To su za sajt Aksios izjavila dva neimenovana američka zvaničnika i treći izvor upoznat sa razgovorom.

Ovaj medij podseća da je prethodno u ponedeljak Iran zapretio da će odustati od pregovora sa SAD zbog izraelskih vojnih akcija u Libanu.

- Tokom telefonskog poziva Tramp nazvao Netanjahua "ludim" i optužio ga da je nezahvalan - kazala su dva izvora Aksiosa koji dodaju da je Tramp zaustavio izraelski plan da napadne libansku prestonicu Bejrut.

Jedan od američkih zvaničnika rekao je da je Tramp poručio Netanjahuu da će sprovođenjem pretnje da će bombardovati Bejrut dodatno izraelski premijer izolovati svoju zemlju u svetskim okvirima.

Izvori američkog sajta podsećaju da je Tramp tvrdio da je pomogao da Netanjahu ne završi u zatvoru, što se odnosilo na podršku šefa Bele kuće predsedniku vlade Izraela tokom suđenja za korupciju.

Obilje psovki

Zvaničnik SAD je sumirao navodne reči koje je Tramp uputio Netanjahuu.

- Ti si ****no lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spasavam te. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga - kazao je Tramp po tvrdnji tog izvora Aksiosa.

Drugi izvor upoznat sa sadržajem poziva rekao je da je Tramp bio "ljut" i da je u jednom trenutku viknuo na Netanjahua.

- Šta to ****no radiš? - navodno su bile Trampove reči.

Američki zvaničnik je naveo da je Tramp znao da je proiranska ekstremistička organizacija Hezbolah izvodila vazdušne udare na Izrael i da Izrael mora da se brani, ali je poslednjih dana smatra da Netanjahu sprovodi nesrazmernu eskalaciju.

Podseća se da je, pored pretnji napadom na Bejrut, Izrael je proširio kopnenu operaciju u južnom Libanu.

Izvor je kazao da je Tramp zabrinut zbog činjenice da je Izrael ubio veliki broj civila u Libanu i da se protivi tome da Izraelci ruše zgrade kako bi eliminisali samo jednog komandanta Hezbolaha.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu

Neimenovani izraelski zvaničnik kazao je za Aksios da ta zemlje više ne planira da napada mete Hezbolaha u Bejrutu.

Tramp i Netanjahu su već imali nekoliko napetih telefonskih razgovora u prošlosti, ali su i dalje rade u bliskoj koordinaciji u vezi s Iranom i oko drugih pitanja.

Jedan od najgorih razgovora sa Netanjahuom u drugom Trampovom mandatu

Američki zvaničnik je rekao da je ovo bio jedan od Trampovih najgorih razgovora telefonom sa Netanjahuom otkako se vratio na dužnost u drugom predsedničkom mandatu.

Navodi se da je Trampov bes izgleda bio izazvan činjenicom da je Netanjahuova odluka o eskalaciji situacije u Libanu pretila da uništi pregovore koje Amerika vodi s Iranom.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi

Nakon poziva Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio da se pregovori s Iranom "nastavljaju, brzim tempom".

Netanjahu je posle telefonskog razgovora objavio saopštenje u kojem je naveo da je Trampu kazao da će Izrael napasti Bejrut ako Hezbolah ne prestane da napada Izrael, a da će u međuvremenu izraelska vojska nastaviti operacije u južnom Libanu.

- Naš stav ostaje isti - napisao je Netanjahu.

Izrael Liban

Ipak ga "pregazio"?

Po mišljenju američkog zvaničnika Tramp je, zapravo, "pregazio parnim valjkom" Netanjahua tokom poziva.

- Bibi je rekao: "OK, OK, samo se pobrinite da se sve sredi" - preneo je taj izvor navodne Netanjhuove reči upućene Trampu.

Memorandum o kojem SAD i Iran pregovaraju uključuje poziv na prekid borbi u Libanu, a ta tema je bila razlog i prethodnog napetog razgovora između Trampa i Netanjahua.