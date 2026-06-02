Sukobi su nastavljeni u južnom Libanu uprkos tome što su Izrael i Hezbolah prihvatili američki plan za delimični prekid vatre.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je razgovarao sa obe strane i da su se "složili da će bilo kakva pucnjava prestati", nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju pretnju primirju između SAD i Irana.

Liban je saopštio da je Hezbolah prihvatio plan da obustavi napade na Izrael i da Izrael ne napada libanski glavni grad Bejrut.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će se napadi na Bejrut nastaviti "ako Hezbolah ne prestane da napada izraelske gradove i civile".

On je dodao da će izraelska vojska i dalje delovati na jugu Libana.

Međutim, kako prenosi BBC, tokom noći je došlo do novog nasilja.

Hezbolah je saopštio da je pokrenuo tri napada na izraelske tenkove i vojnike u blizini dva sela na severu Izraela, koristeći dronove i artiljerijske granate.

Izraelska vojska je saopštila da je presrela dva projektila ispaljena iz Libana i kako se navodi, nije bilo povređenih.

Libanska državna novinska agencija izvestila je o izraelskim napadima na nekoliko južnih područja, navodeći da je „veoma snažna detonacija“ potresla grad Debin.