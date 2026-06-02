Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB) zvanično je saopštila da je otkrila i dokumentovala široko rasprostranjenu akciju stranih obaveštajnih službi koje su uspele da ubace zlonamerni softver (virus) u mobilne telefone i komunikacione uređaje visokopozicioniranih ruskih državnih funkcionera.

Kako je saopšteno iz Centra za odnose sa javnošću ove tajne službe, opasni špijunski softver korišćen je za tajno prikupljanje podataka, prisluškivanje telefonskih razgovora, ali i za neovlašćeno zvučno i video snimanje okruženja u kojem se nalaze hakovani uređaji, sa jasnim ciljem krađe osetljivih državnih informacija.

Ruska služba bezbednosti je posebno naglasila da su strane obaveštajne agencije ovaj masovni sajber napad i skriveno skidanje informacija sa mobilnih telefona realizovale koristeći tehničke kapacitete velikih međunarodnih IT korporacija.

FSB pokrenuo krivični postupak i uputio hitno upozorenje

Istražno odeljenje FSB-a odmah je pokrenulo krivični postupak zbog krivičnih dela neovlašćenog pristupa računarskim informacijama, kao i kreiranja, korišćenja i širenja zlonamernih kompjuterskih programa prema Krivičnom zakoniku Ruske Federacije.

Iako ruska tajna služba u svom zvaničnom saopštenju nije otkrila imena hakovanih funkcionera niti o kojim stranim službama i IT kompanijama je reč, poslato je oštro i ozbiljno upozorenje svim zaposlenima u državnom aparatu.