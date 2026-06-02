Let koji je počeo kao običan povratak turista sa Rodosa pretvorio se u pravu vazdušnu noćnu moru. Avion kompanije Eurowings na putu ka Kelnu iznenada je uleteo u snažnu turbulenciju, u medijima opisanu kao "mini tornado". Kabina se zatresla, putnici su doživeli šok, stjuardesa je, prema izveštajima, odletela ka plafonu, a više osoba je povređeno. Piloti su morali da prekinu uspon i stabilizuju let, ali se odmah otvorilo pitanje šta se ovde zapravo dogodilo.

Pilot u penziji Stevan Ignjatović istakao je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji da nije u pitanju nikakav tornado, već nešto potpuno drugo.

- Tu se zapravo nije radilo ni o kakvom "mini tornadu" na nebu, već o vrtložnom strujanju koje veliki avion ostavlja iza sebe. Konkretno, Erbas A380 je leteo na određenoj visini, a Erbas A320 nemačke čarter kompanije je u fazi penjanja ušao u tu turbulenciju koju je prethodno generisao veći avion. Do toga dolazi zbog otcepljenja strujnica vazduha ispod krila i stvaranja vrtloga koji mogu izazvati jake poremećaje u letu - rekao je Ignjatović.

Pravila bezbednog razdvajanja u vazdušnom saobraćaju

Kontrola letenja mora da obezbedi propisanu razdaljinu između aviona i upozori pilote na moguće turbulencije, nakon čega, kako kaže, oni donose odluku o daljem penjanju ili promeni visine leta.

- Da bi se to izbeglo, kontrola letenja mora da upozori pilote da se ispred njih nalazi avion određene kategorije, a propisana separacija između velikog i manjeg aviona u ovom slučaju je minimum pet nautičkih milja. U nekim oblastima sa razvijenijim radarskim pokrivanjem to može biti i tri nautičke milje, ali je kontrolor uvek dužan da o tome obavesti pilote. Na osnovu tih informacija, pilot odlučuje da li će nastaviti penjanje ili zadržati nižu visinu kako bi izbegao turbulenciju.

Ta vrtložna strujanja iza A380 mogu se protezati i nekoliko stotina metara ispod krstareće visine, pa je odluka pilota ključna - može da zatraži promenu pravca letenja za 30 stepeni levo ili desno dok ne prođe rizičnu zonu, naveo je.

- Kako su mediji pisali, povređeno je više osoba, a navodno je i jedna stjuardesa udarila u plafon kabine zbog turbulencija - to bi se desilo samo u specifičnim okolnostima, na primer ako je osoba vrlo visoka i ako je došlo do jačeg trzaja u kabini. Postoje standardi za stjuardese po visini, ali variraju. U nekim kompanijama dovoljno je da stjuardesa može da dohvati određene komande ili pretince i na prstima. Na primer, i danas postoje različiti normativi, posebno u nekim azijskim i bliskoistočnim kompanijama - kaže Ignjatović i dodaje:

- A što se tiče putnika - čim se ugasi znak za vezivanje pojasa, većina odmah otkopča pojas - suština je da to ne bi trebalo da se radi. Iskustvo pokazuje da i kada se znak ugasi, turbulencija može da se javi iznenada. Pojas ne smeta u normalnom sedenju, a može da bude ključan u slučaju neočekivanih pokreta aviona. Zato je preporuka da putnici ostanu vezani sve vreme dok sede, jer to nije pitanje komfora već bezbednosti - za jutarnji program Kurir televizije, zaključio je Ignjatović.

Podsetimo, prava drama odigrala se na nebu iznad Sarajeva kada je avion erbas kompanije Jurovings, koji je poleteo sa Rodosa, uleteo je u jaku turbulenciju. Tom prilikom povređena su četiri putnika i jedan član posade.

