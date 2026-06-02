STJUARDESA ODLETELA NA PLAFON, PETORO LJUDI POVREĐENO Pilot detaljno objasnio šta se desilo NA DRAMATIČNOM LETU iznad Sarajeva "Nije to nikakav tornado"
Let koji je počeo kao običan povratak turista sa Rodosa pretvorio se u pravu vazdušnu noćnu moru. Avion kompanije Eurowings na putu ka Kelnu iznenada je uleteo u snažnu turbulenciju, u medijima opisanu kao "mini tornado". Kabina se zatresla, putnici su doživeli šok, stjuardesa je, prema izveštajima, odletela ka plafonu, a više osoba je povređeno. Piloti su morali da prekinu uspon i stabilizuju let, ali se odmah otvorilo pitanje šta se ovde zapravo dogodilo.
Pilot u penziji Stevan Ignjatović istakao je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji da nije u pitanju nikakav tornado, već nešto potpuno drugo.
- Tu se zapravo nije radilo ni o kakvom "mini tornadu" na nebu, već o vrtložnom strujanju koje veliki avion ostavlja iza sebe. Konkretno, Erbas A380 je leteo na određenoj visini, a Erbas A320 nemačke čarter kompanije je u fazi penjanja ušao u tu turbulenciju koju je prethodno generisao veći avion. Do toga dolazi zbog otcepljenja strujnica vazduha ispod krila i stvaranja vrtloga koji mogu izazvati jake poremećaje u letu - rekao je Ignjatović.
Pravila bezbednog razdvajanja u vazdušnom saobraćaju
Kontrola letenja mora da obezbedi propisanu razdaljinu između aviona i upozori pilote na moguće turbulencije, nakon čega, kako kaže, oni donose odluku o daljem penjanju ili promeni visine leta.
- Da bi se to izbeglo, kontrola letenja mora da upozori pilote da se ispred njih nalazi avion određene kategorije, a propisana separacija između velikog i manjeg aviona u ovom slučaju je minimum pet nautičkih milja. U nekim oblastima sa razvijenijim radarskim pokrivanjem to može biti i tri nautičke milje, ali je kontrolor uvek dužan da o tome obavesti pilote. Na osnovu tih informacija, pilot odlučuje da li će nastaviti penjanje ili zadržati nižu visinu kako bi izbegao turbulenciju.
Ta vrtložna strujanja iza A380 mogu se protezati i nekoliko stotina metara ispod krstareće visine, pa je odluka pilota ključna - može da zatraži promenu pravca letenja za 30 stepeni levo ili desno dok ne prođe rizičnu zonu, naveo je.
- Kako su mediji pisali, povređeno je više osoba, a navodno je i jedna stjuardesa udarila u plafon kabine zbog turbulencija - to bi se desilo samo u specifičnim okolnostima, na primer ako je osoba vrlo visoka i ako je došlo do jačeg trzaja u kabini. Postoje standardi za stjuardese po visini, ali variraju. U nekim kompanijama dovoljno je da stjuardesa može da dohvati određene komande ili pretince i na prstima. Na primer, i danas postoje različiti normativi, posebno u nekim azijskim i bliskoistočnim kompanijama - kaže Ignjatović i dodaje:
- A što se tiče putnika - čim se ugasi znak za vezivanje pojasa, većina odmah otkopča pojas - suština je da to ne bi trebalo da se radi. Iskustvo pokazuje da i kada se znak ugasi, turbulencija može da se javi iznenada. Pojas ne smeta u normalnom sedenju, a može da bude ključan u slučaju neočekivanih pokreta aviona. Zato je preporuka da putnici ostanu vezani sve vreme dok sede, jer to nije pitanje komfora već bezbednosti - za jutarnji program Kurir televizije, zaključio je Ignjatović.
Podsetimo, prava drama odigrala se na nebu iznad Sarajeva kada je avion erbas kompanije Jurovings, koji je poleteo sa Rodosa, uleteo je u jaku turbulenciju. Tom prilikom povređena su četiri putnika i jedan član posade.
