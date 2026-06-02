Ruska vojska izvela je rano jutros, 2. juna, stravičan i masovni kombinovani napad raketama i dronovima širom Ukrajine, u kojem je prema zvaničnim podacima lokalnih vlasti poginulo najmanje 17 osoba, dok je više od 100 ranjeno.

Najteže su pogođeni Kijev, Dnjepar i Harkov, gde su brutalni udari izazvali stihijske požare, srušili višespratne stambene zgrade i potpuno prekinuli snabdevanje električnom energijom u delovima prestonice.

Vazdušna opasnost u Kijevu trajala je duže od tri sata, a prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, krhotine i direktni pogoci napravili su haos u više gradskih četvrti.

U Podilskom okrugu, nakon ponovljenog udara, delimično se urušila devetospratnica pod čijim ruševinama ima zarobljenih ljudi, dok je u Ševčenkovskom okrugu projektil zapalio soliter od 24 sprata.

Kličko je potvrdio da su u glavnom gradu poginule četiri osobe, dok je 58 povređeno, uključujući i troje dece.

Horor u Dnjepru: Izvukli mrtvog dečaka rođenog 2023. godine

Najveći broj žrtava zabeležen je u Dnjepru, gde je guverner Oleksandr Hanža potvrdio da je broj mrtvih porastao na osam nakon što su spasioci iz ruševina četvorospratnice izvukli beživotno telo malog dečaka rođenog 2023. godine.

"Ruski napad na Dnjepar odneo je život malog dečaka. Spasioci su izvukli telo deteta iz ruševina zgrade. Noćas su Rusi ubili osam ljudi u Dnjepru", saopštio je guverner Hanža.

U ovom gradu povređeno je 35 osoba, među kojima su dvadesetogodišnji mladić i starica (71) u kritičnom stanju. Preliminarni podaci pokazuju da je u Dnjepru oštećeno čak 50 stambenih zgrada, dok je preko 2.000 prozora potpuno razneseno od siline detonacija.

Goreo i Harkov, rakete stizale sa Kaspijskog mora

Ništa manje dramatično nije bilo ni u , gde je gradonačelnik Ihor Terehov prijavio udare u dva gradska okruga. Ruski dronovi su pogodili industrijsku zonu, dok je u Slobidskom okrugu povređeno osam osoba.

Istovremeno, u širem Kijevskom regionu, guverner Mikola Kalašnik saopštio je da su tri osobe ranjene u napadu u kojem je Moskva koristila krstareće rakete "Kalibar" lansirane sa brodova u Kaspijskom moru, kao i balističko naoružanje sa istoka.