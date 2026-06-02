Ukrajinske bespilotne letelice izvele su tokom noći između 1. i 2. juna žestok napad na Krasnodarsku oblast u Rusiji, usled čega je izbio veliki požar u krugu Iljske rafinarije nafte.

Kako prenosi Telegram kanal "ASTRA", ruske vlasti i Operativni štab Krasnodarske oblasti potvrdili su da je buktinja unutar rafinerije direktna posledica udara drona, a prema prvim informacijama, u ovom incidentu nema povređenih.

Istovremeno, krhotine oborenih letelica pale su i na dvorište jedne stambene zgrade u gradu Slavjansk na Kubanu, ali tamo takođe nije bilo povređenih civila.

Prema analizama kanala "ASTRA", ovaj najnoviji napad predstavlja najmanje 16. udar na Iljsku rafineriju od početka rata, što jasno pokazuje da je ovaj objekat jedna od glavnih meta Kijeva.

Inače, Iljska rafinerija je jedno od najvećih naftnih postrojenja na jugu Rusije sa kapacitetom od 6,6 miliona tona nafte godišnje i ima ključnu ulogu u snabdevanju ruskih oružanih snaga naftnim derivatima.

Masovni udar na Rusiju: Moskva tvrdi da je oborila 148 dronova

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da su sistemi PVO tokom noći presreli i uništili čak 148 ukrajinskih dronova iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Kurske, Orlovske, Rostovske i Smolenske oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Krima, Azovskog i Crnog mora.

Najteža situacija bila je u Belgorodskoj oblasti, gde je novoimenovani guverner Aleksandar Šuvajev izjavio da je ovaj pogranični region napadnut čak 68 puta u protekla 24 sata, a udari su zabeleženi u devet različitih okruga uključujući Šebekino, Valujki i Grajvoron.