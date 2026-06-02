Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je, nakon noćašnjeg ruskog napada na Kijev i druge gradove koji je bio jedan od najvećih od početka rata, da je "više od 500 pripadnika Državne službe za vanredne situacije" uključeno u akcije spasavanja preživelih.

- Glavni udar bio je na Kijev, gde su ponovo oštećene desetine stambenih zgrada i druga isključivo civilna infrastruktura... U Dnjipru je u toku operacija potrage i spasavanja na mestu gde je stajala četvorospratna stambena zgrada. Deo zgrade je suštinski potpuno uništen. U ovom napadu je poginulo devet ljudi, uključujući i dete... Rusi su takođe pogodili energetska postrojenja u Harkovskoj oblasti i kritičnu infrastrukturu u Harkovu. Napadnute su i Kijevska, Mikolajivska, Zaporoška, Poltavska, Sumska, Černihovska i Hmeljnicka oblast - napisao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X.

On je u snimak posledica najnovijeg napada naveo da je na Ukrajinu ispaljeno više od 700 projektila i borbenih bespilotnih letelica.

- Rusija tokom noći lansirala ukupno 656 jurišnih dronova i 73 rakete različite vrste na naš narod – balističke, krstareće i protivbrodske rakete. Napad velikih razmera i apsolutno jasna poruka Rusije: ako Ukrajina nema zaštitu od balističkih i drugih raketnih udara, ovi napadi će se nastaviti. Evropi je potrebna sopstvena antibalistička odbrana kako bi se ovaj rat konačno okončao. A pomoć SAD u isporuci raketa za sisteme Patriot je apsolutno neophodna. Računamo na podršku naših partnera i na efikasne odgovore na današnji napad. I zahvaljujem svim ukrajinskim muškarcima i ženama što nisu ignorisali upozorenja na vazdušni napad. Slava Ukrajini! - poručio je Zelenski.

