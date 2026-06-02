RUSIJA POSLALA PORUKU KIJEVU POSLE STRAVIČNOG UDARA: Ovo je bila naša odmazda!
Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da je ruska vojska tokom noći izvela masovni i koordinisani "udar odmazde" visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog, kopnenog i morskog baziranja na ključne objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.
Kako se navodi u zvaničnom saopštenju iz Moskve, u ovom žestokom napadu korišćene su i najsavremenije hipersonične rakete ("Kinžal"), kao i udarni bespilotni droni.
Ruski vojni vrh je precizirao da su mete napada bile odbrambene fabrike i preduzeća u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i vojni objekti u Poltavskoj, Hmeljničkoj i Sumskoj oblasti.
Rusija tvrdi: "Svi ciljevi napada su postignuti"
Pored fabrika za proizvodnju oružja i vojne opreme, ruske snage su tokom noći uspešno pogodile i onesposobile ukrajinske vojne aerodrome, kao i ključne objekte gorivne i transportne infrastrukture koje su Oružane snage Ukrajine koristile za logistiku i snabdevanje trupa na frontu.
"Svi zacrtani ciljevi napada su u potpunosti postignuti, a svi imenovani objekti su pogođeni", naglašeno je u izveštaju Ministarstva odbrane Rusije.
Ovo zvanično saopštenje Kremlja stiže nakon što su ukrajinski mediji i zvaničnici cele noći izveštavali o seriji stravičnih eksplozija u skoro svim većim gradovima.
Prema podacima onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, sirene za vazdušnu opasnost su bez prestanka odjekivale na celoj teritoriji Ukrajine, sa izuzetkom nekoliko najzapadnijih oblasti, dok su siloviti udari doveli do momentalnog nestanka električne energije i kolapsa na elektromreži u više regiona.