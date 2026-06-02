Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da je ruska vojska tokom noći izvela masovni i koordinisani "udar odmazde" visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog, kopnenog i morskog baziranja na ključne objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju iz Moskve, u ovom žestokom napadu korišćene su i najsavremenije hipersonične rakete ("Kinžal"), kao i udarni bespilotni droni.

Ruski vojni vrh je precizirao da su mete napada bile odbrambene fabrike i preduzeća u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i vojni objekti u Poltavskoj, Hmeljničkoj i Sumskoj oblasti.

Rusija tvrdi: "Svi ciljevi napada su postignuti"

Pored fabrika za proizvodnju oružja i vojne opreme, ruske snage su tokom noći uspešno pogodile i onesposobile ukrajinske vojne aerodrome, kao i ključne objekte gorivne i transportne infrastrukture koje su Oružane snage Ukrajine koristile za logistiku i snabdevanje trupa na frontu.

"Svi zacrtani ciljevi napada su u potpunosti postignuti, a svi imenovani objekti su pogođeni", naglašeno je u izveštaju Ministarstva odbrane Rusije.

Veliki ruski napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev

Ovo zvanično saopštenje Kremlja stiže nakon što su ukrajinski mediji i zvaničnici cele noći izveštavali o seriji stravičnih eksplozija u skoro svim većim gradovima.