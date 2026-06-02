VLASTI ITALIJANSKOG GRADA KAŽU DA SU RADOVI JOŠ U TOKU

Restauracija čuvenog mozaika bika u Milanu izazvala je brojna reagovanja u Italijani, a mnogi se, uz dozu neverice, pitaju šta se dogodilo sa njegovim 'srećnim' testisima.

Nedavno su počeli radovi na sanaciji manjeg oštećenja, nastalog zbog dugogodišnjeg običaja turista da okreću petu na bikovim genitalijama verujući da to donosi sreću.

Gradski odbornik Marko Graneli saopštio je tokom vikenda da je mozaik „potpuno obnovljen“, a njegova izjava pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Neki tvrde da su testisti bika nestali tokom restauracije, dok su se drugi našalili da je jedan od najprepoznatljivijih simbola Milana zapravo - „kastriran“.

Međutim, vlasti Milana poručuju da radovi na mozaiku u istorijskoj galeriji Vitorio Emanuele Drugi još nisu završeni i da će konačan izgled posle restauracije tek biti predstavljen.

Mozaik propetog bika u bež i plavoj boji, okružen grbom, predstavlja grad Torino, prvu prestonicu Italije.

Obnova mozaika u Milanu ostavila bika bez "testisa" koje su turisti trljali petom za sreću i napravili udubljenje

Mozaik je postao popularan među turistima zbog tradicije po kojoj posetioci tri puta okreću petu u smeru kazaljke na satu na bikovim genitalijama.

Prema legendi, ovaj ritual donosi sreću i obećava povratak u grad onima koji ga izvedu, ali je vremenom doveo do stvaranja manjeg udubljenja na mozaiku.

Objava gradskog odbornika Marka Granelija na društvenim mrežama izazvala je podsmeh.

„Šta se desilo sa testisima?“, upitao je jedan korisnik.

Drugi je kratko prokomentarisao: „Nešto nedostaje.“

Gradske vlasti Milana saopštile su da radovi na mozaiku još traju i da je deo površine i dalje delimično prekriven kako bi se nove pločice učvrstile i „uhvatile“ boju.

Istaknuto je i da nije došlo do „nestanka“ bikovih testisa, te da je za restauraciju korišćen ružičasti mermer, koji se smatra najbližim originalu.

Gradska uprava kaže i da je tokom ranije restauracije 2017. godine korišćen tamniji mermer.

Od početka restauracije, oko mozaika je postavljena zaštitna ograda.

Majstor-restaurator Đanluka Gali započeo je radove klečeći ispred mozaika, pažljivo ručno oblikujući i sekući nove komade kamena za njegovu obnovu.

On je za italijanski list Korijere dela sera potvrdio da radovi još nisu završeni.