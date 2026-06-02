Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Napad ukrajinske vojske na zgradu nastavnog korpusa i studentskog doma Starobelskog internata predstavlja teroristički akt koji menja samu paradigmu sukoba, izjavio je pres-sekretar predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

U ovom napadu, koji se dogodio 22. majа, poginula je 21 osoba, dok je više od 40 povređeno, saopštio je ranije šef LNR Leonid Pasečnik.

Peskov je istakao da svesno targetiranje civilnog stanovništva i dece od strane kijevskog režima izlazi van svih granica čovečnosti.

"Shodno tome, ako kijevski režim svesno ide na takve nečovečne terorističke akte, koji se nalaze iza granica čovečnosti, protiv mirnog stanovništva, protiv dece – to i jeste sasvim druga paradigma", rekao je Peskov.

Znaju da internat nikada nije bio vojni objekat

Portparol Kremlja je naglasio da vlasti u Kijevu dobro znaju da ova obrazovna ustanova, koja pripada Luganskom državnom pedagoškom univerzitetu, nema nikakve veze sa vojskom.