Velika operacija nemačke policije je u toku u nemačkom gradu Rendsburgu, gde se, prema prvim informacijama, naoružani muškarac zabarikadirao u jednom baru u centru grada.

Zbog ozbiljnosti situacije, policija je blokirala šire područje oko trga Šlosplac i Šifbrikenplac, dok su na teren upućene teško naoružane jedinice opremljene automatskim puškama, šlemovima i zaštitnim štitovima.

Prve informacije ukazuju da se incident dogodio u ulici Pankokenštrase. Policija je u početku saopštila da je primila prijavu o nejasnoj pretnji u centru grada, pri čemu je u hitnom pozivu navedeno da je moguće prisustvo najmanje jednog vatrenog oružja.

Nemački mediji prenose da se nekoliko osoba iz bara nalazi se u policijskom pritvoru. Na lice mesta raspoređen je veliki broj pripadnika policije i hitnih službi.

Utvrđuje se koliko ljudi je uključeno u incident

Za sada nema informacija o teže povređenima, ali vlasti još utvrđuju koliko je ljudi bilo uključeno u incident. Takođe nije poznato da li je vatreno oružje pronađeno, niti da li je eventualnoj policijskoj intervenciji prethodila svađa u lokalu.

Policija nastavlja da obezbeđuje područje i sprovodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Rendsburg se nalazi na samom severu Nemačke, u saveznoj pokrajini Šlezvig-Holštajn.

Smešten je na ruti Kilskog kanala, otprilike između gradova Flensburg i Kil.