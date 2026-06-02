DRAMA U NEMAČKOJ: Naoružani muškarac se zabarikadirao u baru!
Velika operacija nemačke policije je u toku u nemačkom gradu Rendsburgu, gde se, prema prvim informacijama, naoružani muškarac zabarikadirao u jednom baru u centru grada.
Zbog ozbiljnosti situacije, policija je blokirala šire područje oko trga Šlosplac i Šifbrikenplac, dok su na teren upućene teško naoružane jedinice opremljene automatskim puškama, šlemovima i zaštitnim štitovima.
Prve informacije ukazuju da se incident dogodio u ulici Pankokenštrase. Policija je u početku saopštila da je primila prijavu o nejasnoj pretnji u centru grada, pri čemu je u hitnom pozivu navedeno da je moguće prisustvo najmanje jednog vatrenog oružja.
Nemački mediji prenose da se nekoliko osoba iz bara nalazi se u policijskom pritvoru. Na lice mesta raspoređen je veliki broj pripadnika policije i hitnih službi.
Utvrđuje se koliko ljudi je uključeno u incident
Za sada nema informacija o teže povređenima, ali vlasti još utvrđuju koliko je ljudi bilo uključeno u incident. Takođe nije poznato da li je vatreno oružje pronađeno, niti da li je eventualnoj policijskoj intervenciji prethodila svađa u lokalu.
Policija nastavlja da obezbeđuje područje i sprovodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
Rendsburg se nalazi na samom severu Nemačke, u saveznoj pokrajini Šlezvig-Holštajn.
Smešten je na ruti Kilskog kanala, otprilike između gradova Flensburg i Kil.
(Kurir.rs/Telegraf)