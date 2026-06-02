IZVEŠTAJ UDRUŽENJA ZA PARITETNU SOCIJALNU ZAŠTITU POKAZUJE DA JE UGROŽENO 13,3 MILIONA LJUDI

Stopa siromaštva u Nemačkoj, prema novom izveštaju Udruženja za paritetnu socijalnu zaštitu (Der Paritätische Wohlfahrtsverband), dostigla je novi najviši nivo.

Dojče vele (DW) prenosi da je od 2024. do 2025. taj udeo, prema aktuelnom Izveštaju o siromaštvu, povećao se za 0,6 procentnih poena na 16,1 odsto stanovništva.

„U ovoj zemlji 13,3 miliona ljudi živi u siromaštvu – ako se posmatra isključivo relativno siromaštvo prema njihovim prihodima“, navodi udruženje.

Te podatke je još u februaru objavio Savezni zavod za statistiku.

Izvršni direktor udruženja, Joahim Rok, ocenjuje da „situacija liči na krizu“ i upozorava saveznu nemačku vladu na moguće posledice najavljenih smanjenja socijalnih davanja.

Dodatne uštede bi dodatno pogoršale krizu, kaže i naglašava da e zabrinjavajuće to što stopa siromaštva već drugu godinu zaredom značajno raste.

Ko se u Nemačkoj smatra ugroženim od siromaštva?

Pogođeni se zvanično, prema definiciji Evropske unije, smatraju „osobama u riziku od siromaštva“.

Udruženje naglašava da je zabeležen „tužan rekord“: ni u jednoj prethodnoj godini, kako se navodi, nije bilo toliko ljudi pogođenih siromaštvom.

Ljudi kojima je na raspolaganju manje od 60 odsto srednjeg (medijalnog) dohotka smatraju se ugroženima od siromaštva, kako navode statističari, odnosno siromašnima, kako to opisuje Udruženja za paritetnu socijalnu zaštitu.

Foto: Guido Koppes / Alamy / Profimedia

Kod samaca je taj prag nedavno iznosio neto 1.446 evra mesečno, dok je za domaćinstva sa dve odrasle osobe i dvoje dece mlađe od 14 godina iznosio 3.036 evra.

Regionalne razlike su velike

Nakon pada stope siromaštva od 2020. do 2023. godine došlo je do „negativnog preokreta trenda“, ističe udruženje.

Razlike između pojedinih regiona u Nemačkoj pritom su velike.

Tako u Bavarskoj i Baden-Virtembergu, zahvaljujući snažnoj privrednoj strukturi, beleže najniže stope pogođenih: sa 12,6, odnosno 13,2 odsto.

Najveće udele pogođenih beleže pokrajine Bremen (27,5 odsto), Saksonija‑Anhalt (21,3), kao i Hamburg (18,9) i Berlin (18,7).

U zapadnoj Nemačkoj posebno su pogođeni regioni poput Trira (21,4 odsto), Vezera‑Emsa (20,8) i Arnsberga (19,6), dok su u istočnoj Nemačkoj to, na primer, Hemnic (18,2) ili Lajpcig (17,4).

Problem siromaštva u starosti

„Starost preti da postane klopka siromaštva“, navodi Udruženje.

Prema njihovim podacima, skoro svaka peta osoba starija od 65 godina pogođena je siromaštvom ili je u riziku od siromaštva.

Foto: Shutterstock

I druge grupe su posebno pogođene: ljudi koje žive sami (udeo siromašnih odnosno ugroženih: 30,3 odsto), samohrani roditelji (28,9) ili osobe s niskim nivoom obrazovanja (29,1).

Važne nabavke često nisu moguće

„Sveukupno gledano, trenutni razvoj pokazuje da siromaštvo naročito raste tamo gde postoje strukturni nedostaci, na primer kod niskog nivoa obrazovanja ili ograničenog pristupa tržištu rada“, objašnjavaju autori izveštaja.

Prema tim podacima, četiri od pet pogođenih osoba nisu zaposlene.

Prema Izveštaju o siromaštvu, 70 odsto pogođenih ima nemačko državljanstvo, dok 30 odsto nema.

U mnogim domaćinstvima vlada akutna finansijska oskudica.

Kod 6,9 odsto stanovništva novac prošle godine nije bio dovoljan ni za pokrivanje tekućih troškova.