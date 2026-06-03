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Predsednik Češke Petr Pavel upozorio je danas u debati sa djacima u Kunovicama da je iluzija da će Rusija odustati od hibridnih napada na evropske zemlje, jer i Češku, kao samu državu i kao članicu NATO pakta, Rusija označava za neprijatelja, a ponaša se kao imperija.

"Rusija nas, kao državu i članicu NATO, označava za neprijatelja i naivno bi bilo da se pretvaramo da to nije tako. Rusija je zemlja koja se nažalost ponaša kao imperija i nastoji da zavlada i da kontroliše države oko sebe", kazao je češki predsednik đacima Srednje vazduhoplovne skole u Kunovicama na istoku Češke.

1/15 Vidi galeriju Petr Pavel, predsednik Češke Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Pavel je upozorio da je velika iluzija da će u Evropi zavladati mir kada završi rat u Ukrajini i da će se Rusija ponašati kao prijateljska zemlja.

"Ne kažem da će Rusija, odmah kada završi rat u Ukrajini početi rat sa NATO paktom, ali može, a to će i raditi, da nastavi ono što nazivamo hibridni rat", rekao je Pavel.

Češki predsednik precizirao je da na umu ima razne oblike narušavanja vazdušnog prostora drugih država, provokacije na granicama, nastojanje da se utiče na javno mnjenje preko raznih kampanja i operacija na mrežama i u medijima i sajber napade.

"To sve se dešava već sada i nastaviće se. Mi treba da budemo spremni da s tim izadjemo na kraj. Zato što, ako ne budemo, Rusija će ispitivati dokle može da zadje, to je uvek radila", kazao je češki predsednik.