Pregovori između SAD i Irana naizgled su ponovo vraćeni na pravi put nakon onoga što je američki predsednik Donald Tramp juče nazvao "malim problemom", kada su iranski mediji izvestili da Teheran obustavlja razgovore zbog pojačanih izraelskih napada u Libanu.

Iranska agencija Fars, pozivajući se na člana medijskog tima koji je prošle nedelje bio u pratnji iranske delegacije u Kataru, objavila je da Iran zahteva da mu, čim se potpiše privremeni sporazum s Amerikom, odmah bude stavljeno na raspolaganje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koja se nalaze u inostranstvu.

- Pregovori su napredovali na takav način da, ukoliko Iran oseti bilo kakav poremećaj u pristupu zamrznutoj imovini, moći ćemo da se povučemo iz sporazuma. Drugim rečima, struktura pristupa ovoj sumi od 12 milijardi dolara mora sama po sebi da posluži kao garancija za sprovođenje sporazuma - rekao je novinar Said Adžorlu, koji je prisustvovao razgovorima glavnog iranskog pregovarača Mohameda Bagera Galibafa i katarskih zvaničnika.

Novinar je objasnio da od ukupnog iznosa, šest milijardi dolara "čine prethodno zamrznuta sredstva Irana", dok je preostalih šest milijardi dolara "novi iznos koji mora da bude oslobođen tokom ove faze".

Agencija Tasnim je ranije saopštila da bi, ako se Teheran i Vašington dogovore o prelaznom sporazumu, moglo da bude oslobođeno ukupno 24 milijarde dolara iranske zamrznute imovine, a polovina tog iznosa bi bila oslobođena kada se sporazum objavi.

Fars je, pozivajući se na Adžorlua, objavio da se Katar obavezao da će delovati kao "garant" za ova sredstva.

- Ideja je da ne bi trebalo da uđemo u pregovore, potpišemo sporazum, a zatim ponovo izgubimo pristup našoj imovini ako izbije novi rat - naveo je iranski novinar.