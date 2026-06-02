U nesreći tramvaja u Berlinu povređeno je 20 ljudi, od kojih troje teško, saopštila je vatrogasna služba.

Teško povređeni su prebačeni u bolnice, a u klinikama će na daljem lečenju biti zadržan i deo od 17 lakše povređenih putnika.

Prema podacima vatrogasne službe, deo tramvaja je u gradskoj četvrti Lihtenberg u krivini verovatno udario u stub kontaktne mreže. Tom prilikom je potpuno razderana desna strana vozila, a poslednji vagon je iskočio iz šina.

Blokirane linije M5 i M17

Na terenu je bilo skoro 60 pripadnika vatrogasne službe. Kako prenosi list "B.Z.", menadžer za vanredne situacije Berlinskog saobraćajnog preduzeća (BVG) izašao je na mesto nesreće kako bi isključio struju.

Očekuje se da će uklanjanje tramvaja trajati duže vreme. Tramvajske linije M5 i M17 su obustavljene, a u planu je uvođenje zamenskog prevoza.

(Kurir.rs/Welt/P.V.)

