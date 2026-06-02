Slušaj vest

Influenserka Paola Markez pronađena je mrtva u subotu u svom stanu u gradu San Luis Potosi u Meksiku, a istražitelji slučaj vode kao moguće samoubistvo.

Telo bez znakova života pronašao je član porodice, koji je kontaktirao hitne službe, saopštilo je Državno tužilaštvo. Lekari su na licu mesta konstatovali smrt.

Markez je imala više od dva miliona pratilaca na Fejsbuku, Instagramu i TikToku, gde je objavljivala sadržaj o putovanjima i životnom stilu.

Poslednja objava na TikToku

U svom poslednjem video-snimku na TikToku, objavljenom u petak, influenserka je rekla pratiocima da oseća da se kreće u pogrešnom smeru.

1/5 Vidi galeriju Influenserka Paola Markez pronađena je mrtva u stanu Foto: Instagram

"Manifestovala sam – ali mislim da sam manifestovala unazad, jer ono malo što sam imala mi izmiče", rekla je ona.

Njen otac, Erkules Markez Balderas, oglasio se na Fejsbuku povodom smrti ćerke:

"Moje blago je otišlo pre mene, moja prelepa ćerka Paola Markez. Dragi Bože, čuvaj je na nekom prelepom mestu ćerko moja, jednog dana ćemo ponovo biti zajedno, počivaj u miru moja princezo."