Zabrana državljanima Bahreina da putuju u Iran i Irak, saopšteno da će važiti "do daljnjeg"
ODLUKA DONETA ZBOG BEZBEDNOSNE SITUACIJE
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odlučeno da se građanima "do daljeg zabrani putovanje u Islamsku Republiku Iran i Republiku Irak".
Ministarstvo u saopštenju na svojoj internet stranici navodi da je takva odluka doneta zbog bezbednosne situacije, koja je nastala zbog posledica iranske agresije i zbog zabrinutosti za očuvanje bezbednosti zemlje i građana.
Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
Iran i militantni pokret Hezbolah, njegov saveznik u Iraku, od početka rata sa SAD i Izraelom više puta su napali susedne zemlje u Persijskom zalivu, uključujući Bahrein.
(Kurir.rs/Beta)
