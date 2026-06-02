Bahrein je danas zabranio svojim građanima da putuju u Iran i Irak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odlučeno da se građanima "do daljeg zabrani putovanje u Islamsku Republiku Iran i Republiku Irak".

Ministarstvo u saopštenju na svojoj internet stranici navodi da je takva odluka doneta zbog bezbednosne situacije, koja je nastala zbog posledica iranske agresije i zbog zabrinutosti za očuvanje bezbednosti zemlje i građana.

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Iran i militantni pokret Hezbolah, njegov saveznik u Iraku, od početka rata sa SAD i Izraelom više puta su napali susedne zemlje u Persijskom zalivu, uključujući Bahrein.

(Kurir.rs/Beta)

