Sudanski migrant Mohamed Ibrahim Harun (32), koji je ilegalno ušao u Veliku Britaniju u kamionu, osuđen je pred sudom u Njukaslu na sedam i po godina zatvora zbog silovanja devojke koju je sreo u parku.

Nakon što ga je porota proglasila krivim, Harun je u sudnici vikao: "J**** Englesku, ne želim da ostanem".

Prema podacima sa suđenja, Harun je sreo žrtvu, ženu u dvadesetim godinama, dok je bila sa prijateljima u parku u Sanderlendu.

Pozvao ju je u svoj stan na piće, gde ju je potom prisilio na seksualni odnos u kuhinji. Manje od dva sata nakon odlaska u njegov stan, sigurnosne kamere su zabeležile ženu kako beži u obližnju prodavnicu da pozove policiju.

Doživotno u registru seksualnih prestupnika

Sudija Kerolin Skot saopštila je da je žrtva jasno stavila do znanja da ne želi seksualni odnos, opisujući napad kao nasilan i bolan, i osudila je Haruna na zatvorsku kaznu uz meru doživotnog upisa u registar seksualnih prestupnika.

Inicijalno, Harun je negirao da je imao seksualni odnos sa ženom, da bi kasnije promenio iskaz i tvrdio da je odnos bio uz obostrani pristanak.