MIGRANT IZ SUDANA OSUĐEN NA 7,5 GODINA ZATVORA ZBOG SILOVANJA: Nakon presude vikao i vređao Englesku u sudnici! "Neću ovde da ostanem"!?
Sudanski migrant Mohamed Ibrahim Harun (32), koji je ilegalno ušao u Veliku Britaniju u kamionu, osuđen je pred sudom u Njukaslu na sedam i po godina zatvora zbog silovanja devojke koju je sreo u parku.
Nakon što ga je porota proglasila krivim, Harun je u sudnici vikao: "J**** Englesku, ne želim da ostanem".
Prema podacima sa suđenja, Harun je sreo žrtvu, ženu u dvadesetim godinama, dok je bila sa prijateljima u parku u Sanderlendu.
Pozvao ju je u svoj stan na piće, gde ju je potom prisilio na seksualni odnos u kuhinji. Manje od dva sata nakon odlaska u njegov stan, sigurnosne kamere su zabeležile ženu kako beži u obližnju prodavnicu da pozove policiju.
Doživotno u registru seksualnih prestupnika
Sudija Kerolin Skot saopštila je da je žrtva jasno stavila do znanja da ne želi seksualni odnos, opisujući napad kao nasilan i bolan, i osudila je Haruna na zatvorsku kaznu uz meru doživotnog upisa u registar seksualnih prestupnika.
Inicijalno, Harun je negirao da je imao seksualni odnos sa ženom, da bi kasnije promenio iskaz i tvrdio da je odnos bio uz obostrani pristanak.
Njegov advokat Dejvid Kalan izjavio je da je Harun nepismen, da nema prethodnih osuda, i da se ne slaže sa presudom ali je prihvata. Detektiv Martin Kotl iz tima za istragu silovanja pohvalio je hrabrost žrtve tokom ovog procesa.
