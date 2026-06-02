Mađarska je nagovestila da će odustati od dugogodišnjeg protivljenja kandidaturi Ukrajine za članstvo u EU, što će toj zemlji i Moldaviji omogućiti da istovremeno počnu pregovore o pridruživanju, javlja briselski portal Politiko pozivajući se na više neimenovanih diplomata.

Otvaranje prvog pregovaračkog klastera trebalo bi da bude već 15. juna, tokom međuvladine konferencije u Luksemburgu, navelo je troje diplomata.

Kijev i Kišinjev su istovremeno podneli zahtev za prijem u EU, što znači da Moldavije može da počne pregovore samo zajedno s Ukrajinom.

Budimpešta se tokom vlasti bivšeg premijera Viktora Orbana žestoko protivila pristupanju Ukrajine.

Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

Neimenovani izvori Politika kažu da je nova vlast, posle jučerašnjeg sastanka ukrajinskih i mađarskih stručnjaka o pravima ukrajinskih Mađara, nagovestila da je otvorena za ukidanje veta.

Razgovori ubrzani posle Mađarovog sastanka sa zvaničnicima EU

Jedan mađarski zvaničnik je rekao da odluka o otvaranju prvog pregovaračkog klastera sa Ukrajinom još nije doneta i da se o tome pregovara.

Tokom sastanka, Ukrajina je govorila o tome kako namerava da ispuni većinu zahteva iz plana od 11 tačaka prvobitno pripremljenom za vreme Orbana, navodi jedan od izvora Politika.

On je dodao da, iako svi zahtevi ne mogu biti ispunjeni odmah, odobrenje Budimpešte nije uslovljeno usvajanjem novih zakona u Ukrajini.

Razgovori o članstvu Ukrajine su se ubrzali pošto se mađarski premijer Peter Mađar sastao s visokim zvaničnicima EU da bi razgovarali o odmrzavanju 16,4 milijarde evra koje je EU namenila Mađarskoj, rekao je jedan od neimenovanih diplomata.