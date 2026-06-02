Betonska nadstrešnica dugačka 40 metara srušila se sinoć oko 18:30 sati na trotoar i poznato šetalište na ostrvu Silt u Nemačkoj, javlja Bild.

Konstrukcija stambeno-poslovne zgrade pala je tik preko puta popularnog rekreativnog bazena "Silter Vele", na svega nekoliko koraka od same plaže.

Na mesto nesreće odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, vatrogasci i Agencija za tehničku pomoć (THW) kako bi detaljno pretražili ruševine i proverili da li pod teškim betonskim pločama ima zatrpanih ljudi. Prema zvaničnim informacijama iz nemačke policije, u ovom incidentu pukom srećom niko nije povređen.

Izbegao katastrofu za dlaku

Jedan od svedoka, Jon Makentun, imao je neverovatnu sreću jer je izašao iz lokala koji se nalazi u sklopu te zgrade samo delić sekunde pre nego što se cela konstrukcija obrušila na zemlju.

Zgrada je odmah evakuisana iz preventivnih razloga. Iako je statičar nakon detaljnog pregleda utvrdio da sam objekat nije ugrožen i da je bezbedan za povratak stanara, nadležni su ponudili alternativni smeštaj svima koji se i dalje ne osećaju sigurno u svojim domovima.

Zgrada renovirana pre godinu dana, unutra prodirala voda

Policija je odmah pokrenula zvaničnu istragu, a kao glavni uzrok rušenja ispituju se strukturni nedostaci na objektu. Ono što posebno skreće pažnju jeste činjenica da je kompletna fasada ove zgrade renovirana pre tek oko godinu dana.

Međutim, kako prenosi lokalni portal SHZ, spojevi i veza sa nadstrešnicom već su bili u lošem stanju jer je u njih prodirala kišnica.