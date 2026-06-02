Slušaj vest

Kuba se suočava sa jednom od najtežih ekonomskih i energetskih kriza u poslednjih nekoliko decenija, dok pojedini analitičari upozoravaju da bi pogoršanje situacije moglo da posluži kao povod za dodatni pritisak ili čak intervenciju Sjedinjenih Američkih Država.

O stanju na ostrvu, posledicama višedecenijskih sankcija i geopolitičkim tenzijama govorili su gosti emisije "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji.

Predsednik Društva srpsko-kubanskog prijateljstva Sveto Dobrijević ocenio je da je najveći problem sa kojim se Kuba trenutno suočava energetska kriza izazvana nedostatkom nafte i goriva.

- Kubanci jedva proizvode oko 40 odsto potrebne sirove nafte, a godinama su zavisili od isporuka iz Venecuele. Sada su te isporuke drastično smanjene i njihov elektroenergetski sistem trpi ogromne posledice. Od više od tri gigavata instalirane snage, u funkciji je manje od polovine. Restrikcije struje traju mesecima, a posledice se vide u svakodnevnom životu građana - rekao je Dobrijević.

02:03 AMERIČKE TARIFE PRETE DA PARALIŠU SNABDEVANJE GORIVOM! Sveto Dobrijević: "Kuba je u velikom problemu" Izvor: Kurir televizija

Posledice sankcija

On je istakao da se posledice sankcija ogledaju u nestašicama lekova, otežanom radu bolnica i problemima u funkcionisanju čitavog društva.

- Vi jednom narodu ukinete energiju, naftu i struju, a onda prikazujete prazne apoteke i teško stanje kao dokaz njihove nesposobnosti. To nije pomoć, to je najpodliji oblik pritiska. Kuba je pod sankcijama već 67 godina i malo koja država bi uspela da opstane pod takvim okolnostima - naveo je Dobrijević.

O dugoročnim posledicama sankcija govorio je i zastupnik kubanske medicine Zoran Vujović, koji poslednje dve decenije sarađuje sa kubanskim institutima iz oblasti medicine i biotehnologije.

- Kuba je od zemlje sa visokom stopom nepismenosti postala jedna od najobrazovanijih država sveta. Fidel Kastro i njegovi saradnici izgradili su sistem besplatnog obrazovanja i zdravstva, a Kuba je uspela da razvije sopstvenu proizvodnju vakcina i da postigne rezultate u medicini kojima mogu da pozavide mnogo bogatije zemlje - rekao je Vujović.

02:03 "Ukinete energiju, naftu i struju, a onda prikazujete prazne apoteke i teško stanje kao dokaz njihove nesposobnosti" Zoran Vujović o američkim sankcijama Kubi Izvor: Kurir televizija

On je podsetio da je prosečan životni vek na Kubi danas među najvišima u svetu.

- Posle revolucije Kuba je stvorila snažan zdravstveni sistem. Danas Kubanci u proseku žive duže od Amerikanaca. To pokazuje da uprkos svim teškoćama sistem i dalje daje rezultate - istakao je Vujović.

Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavljaju nove mere Vašingtona koje otežavaju dopremanje goriva na ostrvo.

- Kuba je godinama dobijala naftu iz Venecuele u zamenu za lekare i stručnjake koje je slala toj zemlji. Međutim, poslednjih godina te isporuke su drastično smanjene, što je dodatno opteretilo ekonomiju i energetiku - naveo je Vujović.

"Kubanci su i dalje simbol otpora!"

Publicista Dejan Lučić ocenio je da se Kuba u međunarodnim medijima često prikazuje jednostrano.

- Kubanci su obrazovan, topao i gostoljubiv narod. Ono što se često prećutkuje jeste da su decenijama živeli pod sankcijama koje su imale ogroman uticaj na svakodnevni život. Danas je mnogim ljudima teško, ali uprkos tome oni i dalje pokazuju neverovatnu otpornost - rekao je Lučić.

Dejan Lučić Foto: Kurir Televizija

O mogućnosti dodatne eskalacije govorio je advokat i politički analitičar Vladan Glišić, koji smatra da je Kuba i dalje simbol otpora američkom uticaju u Latinskoj Americi.

- Kuba je više od šest decenija pokazivala da može da opstane uprkos pritiscima. Upravo zato pojedini centri moći u Vašingtonu ovu zemlju i dalje vide kao problem. Priče o humanitarnoj katastrofi često se koriste kao opravdanje za dodatni pritisak ili eventualnu intervenciju - ocenio je Glišić.

Foto: Kurir Televizija

On je dodao da je, prema njegovom mišljenju, malo verovatno da bi Kubanci podržali bilo kakav scenario spoljnog mešanja.

- Reč je o veoma obrazovanom društvu koje ima iskustvo života pod sankcijama i velikim pritiscima. Zbog toga ne verujem da bi bilo ko lako mogao da se predstavi kao oslobodilac ili da računa na široku podršku stanovništva za takav scenario - zaključio je Glišić.