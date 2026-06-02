Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da iranska mornarica praktično više ne postoji jer "leži na dnu mora", ističući da su Sjedinjene Američke Države ostvarile svoje vojne ciljeve u Iranu.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, Rubio je ocenio da je američka vojna akcija značajno oslabila vojne kapacitete Teherana.

Prema njegovim rečima, ne postoji iranska mornarica, jer ona leži na dnu mora.

"Iran poseduje samo brodove-kitolovce. To će za nekoliko godina biti glavno mesto za ribolov, jer će se pretvoriti u koralne grebene", rekao je Rubio, prenosi Skaj njuz.

On je naveo da je Iran izgradio "toliko raketa, dronova i konvencionalnog naoružanja" da "ništa nije moglo da se učini povodom toga", zbog čega je američki predsednik Donald Tramp pokrenuo napad na Iran.

"Nekima od vas se to svidelo, nekima nije, ali veoma uspešno smo postigli naše vojne ciljeve. Dramatično smo smanjili bazu odbrambene industrije Irana", tvrdio je Rubio.

Marko Rubio Foto: Printskrin X

Američki državni sekretar je, međutim, istakao da postoji mogućnost da Iran i Sjedinjene Američke Države u narednim danima po prvi put direktno pregovaraju o iranskom nuklearnom programu.

Rubio je rekao da su razgovori sa Teheranom drugačiji od onih sa drugim zemljama jer uključuju posrednike.

"Ali pred nama je mogućnost, do koje može doći danas, sutra, sledeće nedelje, da su po prvi put pristali da pregovaraju o aspektima svog nuklearnog programa, koje su pre samo mesec dana ili godinu dana odbijali čak i da pomenu", rekao je Rubio.

Dodao je da su potrebni čak i dani da se od Irana dobije odgovor, navodeći kao razlog "fragmentisano iransko rukovodstvo". Rubio je ocenio i da je Vašington vremenom izgubio iz vida da spoljna politika SAD uvek mora biti u nacionalnom interesu zemlje.

"Ponekad u spoljnoj politici, izbori nisu između dobrog i lošeg izbora. To je između dva manje nego idealna izbora. Pokušavate da shvatite koji je od ova dva izbora najbolji za SAD i najmanje štetan za naše interese", naveo je američki državni sekretar.