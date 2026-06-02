Gabard je bila na čelu nacionalne obaveštajne službe od februara 2025. godine

Američki predsednik Donald Tramp danas je imenovao šefa agencije za stanovanje Bila Pulta za vršioca dužnosti direktora nacionalne obaveštajne službe, uzdižući političkog lojalistu bez iskustva u nacionalnoj bezbednosti na čelo ogromne američke obaveštajne zajednice u vreme rata i globalnih tenzija.

Tramp je na društvenim mrežama objavio da će Pult (38) privremeno zameniti odlazeću Tulsi Gabard, ali da će nastaviti da obavlja funkciju direktora Federalne agencije za finansiranje stanovanja. Gabard je bila na čelu nacionalne obaveštajne službe od februara 2025. godine.

Ona je prošlog meseca objavila da će napustiti funkciju 30. juna. Rojters je izvestio da je bila primorana da se povuče zbog trvenja sa Belom kućom. Gabard je, međutim, rekla da je podnela ostavku jer je njenom mužu nedavno dijagnostikovan rak.

Pult, koji nema iskustva u obaveštajnim službama, privremeno će nadgledati 18 agencija koje čine američku obaveštajnu zajednicu, sa ukupnim budžetom od preko 115 milijardi dolara za fiskalnu 2026. godinu.

Tramp je imenovao Pultea za najvišeg obaveštajnog službenika SAD dok su Sjedinjene Države upletene u rat sa Iranom i niz drugih spoljnopolitičkih kriza kritičnih za obaveštajne poslove, od ruskog rata protiv Ukrajine do kineskog izazova američkoj vojnoj i ekonomskoj dominaciji, ističe Rojters.

Tokom Trampovog drugog mandata, Pult je uglavnom koristio svoju poziciju u agenciji za stanovanje kako bi se zalagao za krivično gonjenje političkih neprijatelja republikanskog predsednika. Optužio je državnu tužiteljku Njujorka Leticiju Džejms i senatora Kalifornije Adama Šifa, oboje demokrate, i guvernerku Federalnih rezervi Lizu Kuk za hipotekarnu prevaru.

Demokrate kritikuju Pulteov izbor

Velika federalna porota je odbila da podigne optužnicu protiv Džejmsa u tužbi Ministarstva pravde. Zvaničnici takođe nisu podigli optužnicu protiv Šifa, koji poriče optužbe. Tramp je pokušao da otpusti Kuka, što je besprecedentan potez predsednika protiv zvaničnika centralne banke SAD, zbog Pultovih neosnovanih optužbi.

Donald Tramp i Tulsi Gabard Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Sudovi su joj dozvolili da ostane na toj poziciji, a Kuk je odustao od optužbi. Vrhovni sud SAD je saslušao argumente u slučaju Kuk u januaru i doneće odluku u narednim nedeljama. Demokratski zakonodavci kritikovali su Pulteovo imenovanje. Lider demokrata u Senatu Čarls Šumer nazvao ga je „partijskim nasilnikom“.

Demokrata iz Odbora za obaveštajne poslove Senata, Mark Vorner, rekao je da Pulteovo imenovanje „jasno pokazuje da ovaj predsednik ne traži lidera obaveštajne službe koji će pratiti činjenice ili govoriti istinu vlastima, već nekoga ko će biti spreman da oblikuje obaveštajne podatke prema predsednikovim željama, bez obzira na cenu za američki narod“.