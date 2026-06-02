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Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da Budimpešta neće slati ni vojsku ni oružje Ukrajini, čak ni pod novom vladom.

"Želeo bih da potvrdim da Mađarska neće slati ni vojnike ni oružje Ukrajini, čak ni pod novom mađarskom vladom", rekao je Mađar na zajedničkoj konferenciji za medije sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, tokom posete Berlinu.

Mađar je početkom maja na mestu premijera zamenio Viktora Orbana, koji je zastupao isti stav po pitanju naoružavanja Kijeva. Ipak, za razliku od svog prethodnika, koji je često blokirao ili usporavao evropske inicijative za pomoć Ukrajini, Mađar je zauzeo drugačiji stav i istakao da je spreman da pregovara.

On je potvrdio da je spreman da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, pod uslovom da se tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini završe ove nedelje.

Mađar je rekao da je "optimističan" u pogledu rešavanja pitanja prava manjina i da veruje da bi to moglo da otvori "novo poglavlje" u odnosima između Mađarske i Ukrajine.