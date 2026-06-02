"Mislila sam da ću umreti", izjavila je ona
Rio de Žaneiro
ŽENA UPADA U ŠAHT, POKLOPAC SE ZATVARA... Nerealna scena u Brazilu! Fabijana (33) gledala u telefon i odjednom - NESTALA: Za sve su krivi lopovi (VIDEO)
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Žena ide ulicom zagledana u telefon i odjednom - upada u šaht!
To se dogodilo Fabijani Rozi, 33-godišnjoj Brazilki.
Da nevolja po Fabijanu bude veća, ona je zgazila na naizgled zatvoren šaht, poklopac se otvorio, a kada je ona upala - on se zatvorio.
Srećom po nju, toj sceni svedočio je motociklista koji joj je odmah pritekao u pomoć i izvadio iz šahta.
"Mislila sam da ću umreti", rekla je Fabijana za lokalne medije u Brazilu.
Oglasile su se i vlasti Rio de Žaneira, navodeći da poklopac šahta nije valjano stajao, jer su nekoliko sati pre pada žene lopovi pokušali da ukradu kablove, pa su ga ostavili delimilčno otvorenim.
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