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Žena ide ulicom zagledana u telefon i odjednom - upada u šaht!

To se dogodilo Fabijani Rozi, 33-godišnjoj Brazilki.

Da nevolja po Fabijanu bude veća, ona je zgazila na naizgled zatvoren šaht, poklopac se otvorio, a kada je ona upala - on se zatvorio.

Srećom po nju, toj sceni svedočio je motociklista koji joj je odmah pritekao u pomoć i izvadio iz šahta.

"Mislila sam da ću umreti", rekla je Fabijana za lokalne medije u Brazilu.

Oglasile su se i vlasti Rio de Žaneira, navodeći da poklopac šahta nije valjano stajao, jer su nekoliko sati pre pada žene lopovi pokušali da ukradu kablove, pa su ga ostavili delimilčno otvorenim.

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