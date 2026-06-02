Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je večeras da je u ruskim napadima prošle noći na glavni grad Ukrajine ubijeno šest ljudi, a 90 je povređeno.

Kličko je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da su od 90 povređenih 52 u bolnicama.

U istočnom industrijskom gradu Dnjepar poginulo je 12 ljudi, uključujući dvoje dece, rekao je regionalni guverner Oleksander Hanža na Telegramu, dodajući da se nastavljaju spasilačke operacije.

Eksplozija je potresla Černigov, prenose RIA Novosti.

Uzbuna zbog vazdušne opasnosti proglašena je u Černigovskoj, Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se sa načelnikom ukrajinske odbrambene obaveštajne službe Olegom Ivaščenkom.

"Izveštaj načelnika ukrajinske odbrambene obaveštajne službe, Olega Ivaščenka. Detalji o ruskoj proizvodnji raketa – objekti, udaljenosti, količine, rute snabdevanja kritičnim komponentama i alatnim mašinama, kao i pojedinci i kompanije iz drugih zemalja koje pomažu Rusiji da zaobiđe sankcije.

Pripremamo ažuriranja naših kontramera – kako ukrajinskih, tako i onih koordinisanih sa našim partnerima. Važno je da pritisak na Rusiju nastavi da raste", napisao je ukrajinski lider na Iksu.