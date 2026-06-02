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Američki predsednik Donald Trampizjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Američke Države i Iran prestali da pregovaraju, i da se ti razgovori i danas nastavljaju.

"Izveštaji lažnih medija, da su Islamska Republika Iran i SAD prestali da razgovaraju pre nekoliko dana su lažni i pogrešni. Razgovori između nas se kontinuirano vode, uključujući pre četiri dana, pre tri dana, pre dva dana, pre jednog dana i danas", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

On je kazao i da se "nikad ne zna kuda vode ti razgovori".

"Ali kao što sam rekao Iranu - vreme je, na ovaj ili onaj način, da sklopite dogovor. To radite već 47 godina i to se više ne sme dozvoliti", zaključio je Tramp.