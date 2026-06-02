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Medved je u utorak povredio četiri osobe u stambenom području u Japanu, u najnovijem slučaju napada ovih životinja u delu zemlje gde medvedi poslednjih godina sve češće zalaze među ljude.

Japansko Ministarstvo životne sredine saopštilo je da je 13 ljudi poginulo u više od 230 napada medveda tokom 2025. godine, što premašuje broj smrtnih slučajeva i napada zabeleženih u bilo kojoj prethodnoj godini.

Policija i vatrogasci požurili su na mesto događaja u okrugu Sasakino u gradu Fukušima na severoistoku Japana nakon hitnog poziva iz kompanije Fukushima Steel Works, koja je prijavila napade medveda na dvojicu zaposlenih, prenosi ABC News.

Snimak sigurnosne kamere prikazuje crnog medveda kako se pojavljuje i juri jednog zaposlenog blizu ulaza. Dok muškarac u dvadesetim godinama pokušava da pobegne, medved ga obara na zemlju. Na snimku se zatim vidi kako medved ulazi u krug fabrike i povređuje drugog zaposlenog, muškarca u šezdesetim godinama.

Medved je kasnije povredio i treću osobu, zaposlenog muškarca u šezdesetim godinama u drugoj kompaniji. Žena u osamdesetim godinama, koja živi u komšiluku, takođe je napadnuta i povređena, saopštila je Vatrogasna služba grada Fukušime.

Trojica muškaraca zadobila su lakše povrede, dok je žena zadobila povrede srednje težine, ali nijedna od povreda nije bila opasna po život, naveli su iz vatrogasne službe.

Medved do utorka popodne nije bio uhvaćen, a veruje se da se nalazio unutar kruga druge kompanije, koji je opkolila uniformisana policija naoružana dugim motkama.

Zatvorene su dve obližnje škole, uključujući Noda Elementary School, koja je nastavu održala onlajn i na svom sajtu objavila upozorenje da se "izbegavaju izlasci koji nisu neophodni i ostane na bezbednom".