Slušaj vest

Stravičan zločin dogodio se u gradu Pjatra Njamc u Rumuniji.

Policajac je ubijen sa više uboda nožem nasred ulice, a osumnjičeni za ubistvo je njegov sin.

Sve je, prema prvim informacijama, počelo spontanim sukobom između njih dvojice. Ekipe hitne pomoći koje su stigle na lice mesta pokušale su da intervenišu, ali nisu uspele da spasu život 50-godišnjeg muškarca, javlja Antena Observator.

Njegov sin, star 22 godine, trenutno se nalazi u policijskom pritvoru. Istražitelji će utvrditi šta ga je navelo da ubije oca.

Hitne službe su obaveštene pozivom na broj 112 u 20.59 časova, ali ekipe koje su stigle na lice mesta nisu mogle da pomognu žrtvi, koja je pronađena mrtva. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je uhapšen ubrzo nakon incidenta.

Šta je saopštila policija

"Dana 1. juna ove godine, oko 20.59 časova, policijski službenici Policijske uprave grada Pjatra Njamc obavešteni su da je, nakon spontanog sukoba, muškarac star 50 godina, policijski službenik u okviru Službe za evidenciju vozačkih dozvola i registraciju vozila okruga Neamc, dok se nalazio na Bulevaru Mihaila Emineskua u gradu Pjatra Njamc, izboden nožem od strane svog sina starog 22 godine."

"Na lice mesta izašla je ekipa Okružne službe hitne pomoći Neamc, koja je konstatovala smrt muškarca".

"Mladić se nalazi u pritvoru policije, a biće preduzete odgovarajuće procesne mere. Istragu je preuzelo Tužilaštvo pri Okružnom sudu Njamca".

Kurir.rs/Telegraf/Antena Observator

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNO UBISTVO U LAJKOVCU: Udario oca (73) oštrim predmetom u glavu, starac preminuo na licu mesta
policija-foto-s.u..jpg
HronikaTINEJDŽER (17) UBIO OCA JER JE TUKAO MAJKU?! Potresni detalji tragedije u Bečeju: Sin skočio na Jovana (54), pa ga slučajno zadavio - komšije o motivu zločina!
Screenshot 2026-05-25 112132.png
HronikaPOLICIJA ZATEKLA DEČAKA KRVAVOG DO LAKATA - "NAPRAVIO SAM MU POLUGU": Jezivi detalji, ovako je sin ubio oca u Bečeju
viber_image_2024-10-16_11-03-02-715.jpg
HronikaSIN (17) UBIO OCA (54) U BEČEJU: Svemu prethodila porodična svađa, maloletnik se sam prijavio
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_dc348314.jpg
PlanetaUBIO SVOG OCA I ISKASAPIO GA, DELOVE TELA SKRIVAO NA TAJNIM LOKACIJAMA Ubica iz Mađarske danas progovorio: Tvrdi da motiv nije NASLEDSTVO - govorio o detinjstvu
Mađarska policija
Bosna i HercegovinaDETALJI TRAGEDIJE U BIJELJINI: Poznat identitet oca i sina, žena pronašla tela u porodičnoj kući
shutterstock_2285488797.jpg
HronikaOCA UBIO LOPATOM PA OTIŠAO KOD KOMŠIJE PO USKRŠNJA JAJA?! Srbija zanemela na veliki praznik: Tri godine krio leš i ovako pleo mrežu laži, iz podruma virile noge
jmm.jpg