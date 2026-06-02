Slušaj vest

Vojni sekretar izraelskog premijera Benjamina Netanjahua general Roman Gofman zvanično je danas preuzeo dužnost direktora izraelske spoljne obaveštajne službe Mosad.

Na zvaničnoj ceremoniji, koja je održana u sedištu Mosada, Netanjahu je rekao je da je iranski režim "predodređen da ode", kao i da će mu Izrael pomoći u tome, prenosi Tajms of Izrael.

"Ovaj režim terora, čija je sudbina da nestane iz sveta, i mi ćemo mu pomoći da dostigne tu destinaciju, neće nam ponovo pretiti nuklearnim bombama i hiljadama smrtonosnih balističkih raketa. To je moja direktiva. To je tvoja misija, Romane. Mosad će nastaviti da bude u prvim redovima naše borbe protiv iranske agresije", rekao je Netanjahu prilikom obraćanja na ceremoniji.

Gofman je kazao da je strateški preokret koji je Izrael izazvao u ratu protiv iranske osovine, kroz vojne akcije Izraela protiv Teherana i njegovih posrednika, "promenio ravnotežu snaga u celom regionu".

Roman Gofman
Roman Gofman Foto: Avi Ohayon/Israel Gpo / Zuma Press / Profimedia

"Ali zadatak još nije završen. Srž Mosada leži u tajnim operacijama protiv njegovih meta. Čuvaćemo tu misiju po svaku cenu", istakao je Gofman.

Gofman je rođen u Belorusiji a emigrirao je u Izrael sa porodicom 1990. godine, u 14. godini i nastanio se u Ašdodu.

Prijavio se u Izraelske odbrambene snage 1995. godine u Oklopni korpus, a 2017. godine imenovan je za komandanta 7. oklopne brigade.

Od maja 2024. godine preuzeo je dužnost vojnog sekretara Netanjahua, a izraelski premijer je u decembru prošle godine objavio svoju nameru da imenuje Gofmana za sledećeg direktora Mosada.

Njegovo imenovanje odobrio je u aprilu Savetodavni odbor za imenovanja viših rukovodilaca, a Gofman je danas nasledio odlazećeg direktora Mosada Dejvida Barneu.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlaneta"PROBILI SMO SVE GRANICE" Zapanjujuće tvrdnje šefa Mosada o revolucionarnoj špijunažii infiltraciji duboko u "srca neprijatelja": Znaju sve njihove tajne
izrale.jpg
PlanetaMOSAD IMAO KLJUČNU ULOGU U UBISTVU IRANSKOG AJATOLAHA: Netanjahu preneo Trampu da će kompletan državni vrh Irana biti na sastanku, CIA potvrdila
Ajatolah Ali Hamnei
PlanetaEVO KAKO JE MOSAD ZNAO GDE JE AJATOLAH, HAKOVALI SAOBRAĆAJNE KAMERE! Izraelski obaveštajac o ubistvu Hamneija: Teheran sam znao kao i ulicu u kojoj sam odrastao
Ajatolah Hamnei protesti u Iranu Iran
PlanetaKAKO JE MOSAD OBEZGLAVIO IRANCE? Inspirisala ih čuvena serija i scena koja je ZAPREPASTILA PLANETU - Beznadežno planirali mesecima, a onda im je "SINULO"
mossad.jpg
PlanetaJAKA PARANOJA U IRANU ZBOG MOSADA Izdato je upozorenje i uputstvo za "prepoznavanje" agenata: Nose naočare, torbe i često preko KURIRSKE SLUŽBE PRIMAJU PAKETE!
mo.jpg