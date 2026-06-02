MOSAD IMA NOVOG ŠEFA; General Roman Gofman imenovan za direktora obaveštajne službe
Vojni sekretar izraelskog premijera Benjamina Netanjahua general Roman Gofman zvanično je danas preuzeo dužnost direktora izraelske spoljne obaveštajne službe Mosad.
Na zvaničnoj ceremoniji, koja je održana u sedištu Mosada, Netanjahu je rekao je da je iranski režim "predodređen da ode", kao i da će mu Izrael pomoći u tome, prenosi Tajms of Izrael.
"Ovaj režim terora, čija je sudbina da nestane iz sveta, i mi ćemo mu pomoći da dostigne tu destinaciju, neće nam ponovo pretiti nuklearnim bombama i hiljadama smrtonosnih balističkih raketa. To je moja direktiva. To je tvoja misija, Romane. Mosad će nastaviti da bude u prvim redovima naše borbe protiv iranske agresije", rekao je Netanjahu prilikom obraćanja na ceremoniji.
Gofman je kazao da je strateški preokret koji je Izrael izazvao u ratu protiv iranske osovine, kroz vojne akcije Izraela protiv Teherana i njegovih posrednika, "promenio ravnotežu snaga u celom regionu".
"Ali zadatak još nije završen. Srž Mosada leži u tajnim operacijama protiv njegovih meta. Čuvaćemo tu misiju po svaku cenu", istakao je Gofman.
Gofman je rođen u Belorusiji a emigrirao je u Izrael sa porodicom 1990. godine, u 14. godini i nastanio se u Ašdodu.
Prijavio se u Izraelske odbrambene snage 1995. godine u Oklopni korpus, a 2017. godine imenovan je za komandanta 7. oklopne brigade.
Od maja 2024. godine preuzeo je dužnost vojnog sekretara Netanjahua, a izraelski premijer je u decembru prošle godine objavio svoju nameru da imenuje Gofmana za sledećeg direktora Mosada.
Njegovo imenovanje odobrio je u aprilu Savetodavni odbor za imenovanja viših rukovodilaca, a Gofman je danas nasledio odlazećeg direktora Mosada Dejvida Barneu.
Kurir.rs/Tajms of Izrael