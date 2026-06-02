Slušaj vest

Iranje prestao da komunicira se medijatorima pošto je Izrael zapretio bombardovanjem Bejruta u sklopu svog rata sa Hezbolahom, libanskom milicijom sa iranskom potporom, javile su danas dve poluzvanične novinske agencije iz Irana.

Prekid komunikacije je verovatno sredstvo daljeg pritiska na predsednika SAD Donalda Trampa u vezi sa pregovorima o prekidu vatre kojim se pokušava ukloniti stisak Irana nad strateški važnim Ormuskim moreuzom.

Tramp bi onda potencijano mogao da pritisne izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zaustavi ili uspori napredovanje svojih trupa koje su zašle dublje u Liban.

Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Navodno je jedan regionalni zvaničnik, koji učestvuje u posredničkim pregovorima, rekao da Iran uopšte danas ne komunicira nakon što je poručio da u Libanu mora doći do prekida vatre da bi pregovori u vezi sa američko-izraelsko-iranskim ratom mogli da se nastave.

Izveštaji o prekidu komuniciranja potiču od novinskih agencija Fars i Tasnim za koje se veruje da su bliske sa Iranskom revolucionarnom gardom.

Iran tvrdi da sukobi u Libanu treba da budu deo sveobuhvatnijih pregovora o prekidu vatre sa SAD, koji je 28. februara napao Iran u tandemu sa Izraelom.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"ŠTA RADIŠ, TI SI LUD, BIO BI U ZATVORU DA NIJE MENE"! Aksios tvrdi da se Tramp ovako drao na Netanjahua, Bibi i dalje kaže da stav Izraela "ostaje isti" (FOTO)
trump AP Evan Vucci.jpg
PlanetaNETANJAHU PONOVO ZAPRETIO NAPADIMA NA BEJRUT! "Hezbolah da obustavi udare", desničarski ministar Ben-Gvir traži od "BIBIJA" da kaže "NE" Trampu!
x02 EPA Abir Sultan.jpg
PlanetaEKSPLOZIJE ODJEKNULE U BEJRUTU! Oblak dima nadvio se nad prestonicom Libana: Novi talas brutalnih izraelskih napada, detonacije u UPORIŠTU Hezbolaha (VIDEO)
222.jpg
PlanetaTRAMPU VIŠE NIJE DO RATA?! "Pregovori sa Iranom nastavljaju se ubrzanim tempom"
Donald Tramp
PlanetaIRAN ZAPRETIO NAPADOM AKO BEJRUT BUDE BOMBARDOVAN! Teheran pozvao stanovništvo severa Izraela da se EVAKUIŠE, HITNO se oglasio TRAMP: "Bolje da ćutimo"
Iran Izrael