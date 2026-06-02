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Iranje prestao da komunicira se medijatorima pošto je Izrael zapretio bombardovanjem Bejruta u sklopu svog rata sa Hezbolahom, libanskom milicijom sa iranskom potporom, javile su danas dve poluzvanične novinske agencije iz Irana.

Prekid komunikacije je verovatno sredstvo daljeg pritiska na predsednika SAD Donalda Trampa u vezi sa pregovorima o prekidu vatre kojim se pokušava ukloniti stisak Irana nad strateški važnim Ormuskim moreuzom.

Tramp bi onda potencijano mogao da pritisne izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zaustavi ili uspori napredovanje svojih trupa koje su zašle dublje u Liban.

1/10 Vidi galeriju Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Navodno je jedan regionalni zvaničnik, koji učestvuje u posredničkim pregovorima, rekao da Iran uopšte danas ne komunicira nakon što je poručio da u Libanu mora doći do prekida vatre da bi pregovori u vezi sa američko-izraelsko-iranskim ratom mogli da se nastave.

Izveštaji o prekidu komuniciranja potiču od novinskih agencija Fars i Tasnim za koje se veruje da su bliske sa Iranskom revolucionarnom gardom.

Iran tvrdi da sukobi u Libanu treba da budu deo sveobuhvatnijih pregovora o prekidu vatre sa SAD, koji je 28. februara napao Iran u tandemu sa Izraelom.