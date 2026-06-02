Nije se dogodilo još od od vijetnamskog rata

Nije se dogodilo još od od vijetnamskog rata

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Isti američki pilot lovca F-15Eoboren je dva puta tokom sukoba SAD i Irana - u martu u prijateljskoj vatri u Kuvajtu, a u aprilu su njegovu letelicu srušile iranske snage, saopštili su sadašnji i bivši američki zvaničnici američkog ratnog vazduhoplovstva.

Zvaničnici su za portal Haj sajd (The High Side) rekli da je pilot aviona F-1 5E "strajk igl" koji je oboren iznad Irana 3. aprila, takođe pilotirao jednim od tri F-15E koje je oborila kuvajtska protivvazdušna odbrana, "u prijateljskoj vatri".

Izvori iz ratnog vazduhoplovstva su rekli da ga to "gotovo sigurno" čini prvim ratnim pilotom aviona sa fiksnim krilom koji je oboren dva puta u istom sukobu, od vijetnamskog rata.

Drugi član posade u avionu koji je oboren u incidentu 3. aprila, oficir za sisteme naoružanja aviona F-15E, zadobio je povrede nakon što mu se padobran nije pravilno otvorio, kada su se njih dvojica katapultirali nakon iranskog raketnog napada.