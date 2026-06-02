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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da pregovarački tim američkog predsednika Donalda Trampa nije ponudio ublažavanje sankcija Iranu u zamenu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i da nije bilo ponuda za bilo kakvo ublažavanje sankcija koje bi bilo povezano sa odustajanjem Teherana od nuklearnog programa.

"Trenutno, sve što je sa Iranomrazgovarano jeste da je svako ublažavanje sankcija zasnovano na uslovima, što znači da mora da bude ispunjen uslov zbog kojeg su te sankcije uopšte uvedene, a to je njihov nuklearni program", rekao je Rubio na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata, prenosi Rojters.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Svedočeći u Kongresu javno prvi put od početka rata sa Iranom, u toku kojeg je od aprila na snazi primirje, Rubio je rekao da će Iranu biti ublažene sankcije samo ako pristanu da odustanu od svojih nuklearnih aktivnosti.

"Iran je sankcionisan jer su visoko obogatili uranijum. Iran je sankcionisan zbog svojih nuklearnih aktivnosti. Ako pristanu da odustanu od tih stvari, biće ublažavanja sankcija povezanih sa njihovom posvećenošću i poštovanjem tih sporazuma", rekao je Rubio.

Tokom razmene mišljenja sa demokratskim senatorom Korijem Bukerom iz Nju Džerzija, u jednom trenutku Rubio je izjavio da je sa Iranom "rat završen", sa čime se demokratski senator nije složio.