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Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) prestala je da učestvuje u izradi pojedinih ključnih obaveštajnih procena, uključujući i one koje se odnose na rat u Iranu, zbog sukoba oko nadležnosti i razmene podataka sa Kancelarijom direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), prenosi Rojters, pozivajući se na obaveštene izvore.

Ovaj unutrašnji sukob dve američke obaveštajne službe traje više od godinu dana i ozbiljno remeti saradnju na analizama nacionalne bezbednosti na koje se predsednik SAD tradicionalno oslanja tokom složenih spoljnopolitičkih kriza, prema navodima tih izvora.

Izvori navode da je u centru neslaganja rad radne grupe koju je u aprilu 2025. formirala direktorka nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard.

Zbog međusobnog nepoverenja, ove dve institucije danas sprovode potpuno odvojene operacije.

CIA je drastično smanjila doprinos izveštajima koje izrađuje Nacionalni obaveštajni savet (NIC), naveli su izvori.

To se dešava u kritičnom trenutku, s obzirom na to da američka vojska od februara vodi borbe u Iranu.

Foto: Shutterstock

Tenzije su počele odmah nakon što je Gabard preuzela dužnost u februaru 2025. godine.

Ona je tada pokušala da preuzme kontrolu nad Dnevnim izveštajem za predsednika (PDB), u čijem je sastavljanju CIA decenijama imala glavnu reč.

Sukob je eskalirao u maju 2025. godine kada je Gabard smenila dvoje visokih zvaničnika CIA-e koji su vodili NIC, navodi Rojters.

Optužila ih je za stvaranje "toksičnog okruženja" i politizaciju obaveštajnih podataka.

U avgustu prošle godine, ona je ukinula bezbednosne dozvole za 37 aktuelnih i bivših zvaničnika zbog navodnog curenja informacija, navodi agencija.

Tokom tog procesa, ODNI je nenamerno otkrio javnosti identitet operativca CIA-e koji se nalazio na tajnom zadatku u inostranstvu.

Tulsi Gabard je prošle nedelje najavila da 30. juna odlazi sa funkcije zbog bolesti supruga.

Predstavnici CIA i ODNI su za Rojters naveli da agencije i dalje komuniciraju i sarađuju, ali nisu detaljno komentarisali navode o smanjenoj razmeni obaveštajnih procena.