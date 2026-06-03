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Američka vojska ispalila je raketu „Helfajer“ na tanker koji je plovio ka Iranu, kao deo blokade iranskih luka koju je uveo predsednik Donald Tramp, koji vrši pritisak na Teheran da pregovara o mirovnom sporazumu pod njegovim uslovima.

Centralna komanda američke vojske objavila je video snimak na kojem se vidi kako raketa pogodila tanker, navodeći da je ciljala mašinski prostor tankera Leksi, koji plovi pod zastavom Bocvane, onesposobivši ga.

„Posada broda ignorisala je ponovljena upozorenja, ne poštujući uputstva američkih snaga više puta tokom perioda od 24 sata. Na kraju, američki avion je onesposobio brod ispalivši raketu Helfajer u mašinski prostor broda, sprečivši tanker da stigne do Irana“, saopštila je Centralna komanda.

Leksi, javlja Rojters, je šesti brod koji je američka vojska onesposobila od početka američke blokade Irana 13. aprila. Američka vojska kaže da je do sada preusmerila 122 plovila koja su pokušavala da uđu ili napuste iranske luke.

Kurir.rs/Rojters

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