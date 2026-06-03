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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, da zauzme 70 odsto Pojasa Gaze kako bi porazio militantnu palestinsku grupu Hamas, nije deo plana od 20 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba Izraela i Hamasa.

Rubio je na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata, odgovarajući na pitanje o stavu Sjedinjenih Američkih Država povodom najavljenog cilja Netanjahua da zauzme 70 odsto Gaze rekao da SAD imaju plan, i da "on to ne zahteva", prenosi AP.

"I na kraju krajeva, razumemo da ono što želimo, a mislim da bi i Izraelci na kraju želeli, jeste Gaza kojom upravlja entitet koji nije Hamas", kazao je Rubio.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Rubio je rekao i da SAD neće dozvoliti Irancima koji su povezani sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) da budu deo delegacije te zemlje za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, i koje počinje ovog meseca.

On je kazao da, uprkos ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem februara, Vašington "nema problem" sa ulaskom iranskog fudbalskog tima i njegovog pomoćnog osoblja u zemlju, prenosi Rojters.

"Ono što nećemo dozvoliti jeste da u svoju delegaciju ubace gomilu ljudi za koje znamo da nemaju nikakve veze sa sportom i da imaju veze sa IRGC-om ili stvarima te prirode, tako da ćemo to pažljivo pratiti", rekao je Rubio.

Kurir.rs/Rojters

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